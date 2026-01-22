¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤°ÂÌîÅÞ¼ó¤ËÁªµóÂç¹¥¤·Ý¿Í¡¦»³ËÜ´üÆüÁ°¤¬È¿ÏÀ »²±¡Áª¤Ç¡È1µÄÀÊ¡É¤ÈÍ½ÁÛ¡ÖÅö¤Æ¤Æ¤Þ¤¹!!¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤Î°ÂÌîµ®ÇîÅÞ¼ó¤¬22Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö»³ËÜ´üÆüÁ°¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤µÄÀÊ³Í¤ë¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢ÁªµóÂç¹¥¤·Ý¿Í¤Î»³ËÜ´üÆüÁ°»á¤¬¡ÖÅö¤Æ¤Æ¤Þ¤¹!!¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»³ËÜ´üÆüÁ°»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë°ÂÌîÅÞ¼ó¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡°ÂÌîÅÞ¼ó¤Ï²ñ¸«¤Çµ¼Ô¤«¤é¡Ö¡Êº£²ó¤Î½°±¡Áª¡Ë5µÄÀÊÌÜÉ¸¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤¬¡¢Í½ÁÛÀºÅÙ¤¬¹â¤¤»³ËÜ´üÆüÁ°¤µ¤ó¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢¤¤¤Þ1µÄÀÊ¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö»³ËÜ´üÆüÁ°¤µ¤ó¤ÎÍ½ÁÛ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯»²¹Í¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¢¤ë¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤µÄÀÊ³Í¤ë¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³°¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·»³ËÜ´üÆüÁ°»á¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ë¡¢¡Ö°ÂÌî¤µ¤ó!!! ¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤ÎµÄÀÊ¤ÏÅö¤Æ¤Æ¤Þ¤¹!! ¿§¡¹³°¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤À¤±¤ÏÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢ºòÇ¯¤Î»²±¡Áª¤Ç¥Á¡¼¥àÌ¤Íè¤ÎµÄÀÊ¤ò0¤Ç¤Ï¤Ê¤¯1¤ÈÍ½ÁÛ¡¢¸«»öÅªÃæ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¼õ¤±°ÂÌîÅÞ¼ó¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤È!! ¤½¤ì¤ÏÂçÊÑ¼ºÎé¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡£¡£ ¤µ¤Ã¤¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ø»³ËÜ´üÆüÁ°¤µ¤ó¤Ï»²±¡Áª¤Ç¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤ÎÅöÁª¤òÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¸í¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¶à¤ó¤Ç¤ªÏÍ¤Ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¼Õºá¤·¤¿¡£¡ÊABEMA NEWS¡Ë