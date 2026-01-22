´Ñ¸÷ÃÏÊú¤¨¤ë¼«¼£ÂÎ¤ÎÈ¾¿ô¤¬¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡×¿Í¼êÉÔÂ¤äº®»¨¡¢¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤Ê¤É¡Ä½Ð¹ñÀÇ¤ÎÁýÀÇ¤¬²ò¾Ã¤Î°ì¼ê¤Ê¤ë¤«
³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬¥³¥í¥Ê±²Á°¤Î¿å½à¤ò¾å²ó¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Ë¬ÆüµÒ¤òÀÇ¼ý¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¡¢À¯ÉÜ¤¬·èÄê¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¤ò½Ð¹ñ¤¹¤ëºÝ¤Ë»ÙÊ§¤¦¡Ö½Ð¹ñÀÇ¡×¤ÎÁýÀÇ¤À¡£¿·¤¿¤ÊÀÇ¼ý¤Ë¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤ËÇº¤à´Ñ¸÷ÅÔ»Ô¤¬Ç®¤¤»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Áý¤¨¤ëË¬ÆüµÒ¡¡¡Ö½Ð¹ñÀÇ¡×°ú¤¾å¤²¤Ø
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï20Æü¡¢ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤ë³°¹ñ¿Í¤Î¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ4000Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤³15Ç¯¤Ç5ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢³°¹ñ¿ÍµÒ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ë´Ñ¸÷¸ø³²¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¡×¤À¡£
³¹¤Î¿Í¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÊâ¤¤¿¤¤¤è¤¦¤ËÊâ¤±¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡×¡Ö¿©»ö¤Î¤È¤³¤í¤¬º®¤ó¤Ç¤Æ·ë¹½¡¢Â¿¸À¸ì¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¡Ö¥¥ã¥Ñ¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡Ä¡£¤³¤ÎÌäÂê¤Î²ò·è¤Î°ì¼ê¤È¤·¤ÆÀ¯ÉÜ¤¬·èÄê¤·¤¿¤Î¤¬¹ñºÝ´Ñ¸÷Î¹µÒÀÇ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë½Ð¹ñÀÇ¤ÎÁýÀÇ¤Ç¤¢¤ë¡£
½Ð¹ñÀÇ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¿Í¡¦³°¹ñ¿Í¤òÌä¤ï¤º½Ð¹ñ1²ó¤Ë¤Ä¤1000±ßÄ§¼ý¤µ¤ì¡¢´Ñ¸÷¤Î¤¿¤á¤ÎÍ½»»¤Î¤Û¤«¡¢¹Äµï¡¦»°¤Î´Ý¾°Â¢´Û¤Î²þ½¤ÈñÍÑ¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£
º£Ç¯7·î¤«¤é°ìÎ§3000±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥àÂÐºö¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¼ê¿ôÎÁ¤òÃÍ²¼¤²¤·¤ÆÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
È¾¿ô¤Î¼«¼£ÂÎ¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥àµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤ò¤«¤«¤¨¤ë¼«¼£ÂÎ¤«¤é¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤È¤ê¡¢½Ð¹ñÀÇ¤¬ÁýÀÇ¤µ¤ì¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤Î¤«°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤¿¡£À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÎ¹¹Ô¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥È¥ê¥Ã¥×¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡×¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¿Íµ¤¾å°Ì100¤ËÆþ¤ë´Ñ¸÷ÃÏ¤ò»ý¤Ä¼«¼£ÂÎ¤òÄ´ººÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤Ë¤Ï¡¢47¤Î»Ô¶èÄ®¤¬±þ¤¸¡¢¤Þ¤º´Ñ¸÷¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¤¦¤Á44¼«¼£ÂÎ¤¬¡Öº¤¤ê¤´¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥àÌäÂê¤¬¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÅú¤¨¤âÈ¾¿ô¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£
ºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬²ÝÂê¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö´Ñ¸÷»ÜÀß¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆ»Ï©¤äÅÅ¼Ö¤Î½ÂÂÚ¡¦º®»¨¡×¤Ç¡¢¡ÖÆ¯¤¼êÉÔÂ¡×¡¢¡Ö°ÜÆ°¼êÃÊ¤ÎÉÔÂ¡×¡¢¡Ö¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤Ê¤É¤Î¥´¥ßÌäÂê¡×¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬¡Ä¡£
¡Ö¿®¹æÌµ»ë¤ä¼ÖÆ»²£ÃÇ¤Ê¤É¤Î¸òÄÌ¥Þ¥Ê¡¼ÌäÂê¡×
¡Ö¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´ØÆâ¤Îº®»¨¡×
¡Ö¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤È½»Ì±¤ÎÀÜ¿¨»ö¸Î¡×
¤½¤·¤Æ½Ð¹ñÀÇ¤Ë¤è¤ë¼ýÆþ¤¬¼«¼£ÂÎ¤ËÇÛÊ¬¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤«¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¿·¤¿¤Ê¤ªÅÚ»º¤Î³«È¯¡×¡Ö³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¸þ¤±¤¿¥Þ¥Ê¡¼¸þ¾å¤Î·¼È¯¡×¡Ö´Ñ¸÷¶¨²ñ¤ÎÂÎÀ©¶¯²½¡×¡ÖÃÏÊýÅÔ»Ô¤¬¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ëÍ½»»¤ÎÊ¬ÇÛ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
´Ñ¸÷ÃÏÊú¤¨¤ë¼«¼£ÂÎ¤Î¸½¾õ
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤À¤±¤Ë»È¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É1²¯¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿Ä¹Ìî¸©»³¥ÎÆâÄ®¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
ÌîÀ¸¤Î±î¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¿Íµ¤¤Î¸ø±à¤Ë¤Ï¡¢»³±ü¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Àã¤ÎÃæ¤Ç²¹Àô¤ËÆþ¤ë±î¡Ö¥¹¥Î¡¼¥â¥ó¥¡¼¡×¤ò°ìÌÜ¸«¤ë¤¿¤á¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é´Ñ¸÷µÒ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
µ¼Ô¡§
³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î»Ñ¤·¤«¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤³°¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬È¾¿ô°Ê¾å¤òÀê¤á¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ø±à¤ÎÂåÉ½¤Ï¸ì¤ë¡£
ÃÏ¹öÃ«Ìî±î¸ø±ñ¡¦Çë¸¶ÉÒÉ×¼ÒÄ¹¡§
ÌîÀ¸¤Î¥Ë¥Û¥ó¥¶¥ë¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë»ÜÀß¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÍè¡¢°ìÅÙ¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Íè¤Æ¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²á¾ê¤Ê½¸µÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥¹Ää¤Ç¤Î¹ÔÎó¤ä¥È¥¤¥ì¤ÎÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤¬¿¼¹ï²½¡£¥Ð¥¹Ää¤Î²£¤Ë¥È¥¤¥ì¤ò´°È÷¤·¤¿ÂÔ¹ç½ê¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÂÔ¹ç½ê¤ËÆþ¤ì¤ë¿Í¿ô¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¸ú²Ì¤È¤·¤Æ¤ÏÇö¤¯¡¢¤¢¤Þ¤ê²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¸ø±à¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙ¤«¤éÆÈ¼«¤ÇÂÐºö¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÊý¿Ë¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼«¼£ÂÎ¤Ï¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
»³¥ÎÆâÄ®¡¦Ê¿ß·³ÙÄ®Ä¹¡§
Ä®Á´ÂÎ¤Ç¤¤¤¦¤È¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Û¤É¤Ë¤ÏÁ´Á³¤Þ¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼õ¤±Æþ¤ìÂÖÀª¤¬À°¤¨¤Ð¤Á¤ã¤ó¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¡£¿Í¼êÉÔÂ¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊä¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅöÌÌ¤Î²ÝÂê¡£
Ä®¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¼çÆ³¤Ç¤Î½¾¶È°÷ÎÀ¤ÎÀ°È÷¤ä¡¢¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Î·Ñ¾µÂÐºö¤Ë¤âÊä½õ¶â¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½Ð¹ñÀÇ¡×°ú¤¾å¤² »È¤¤Æ»¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤âÃíÌÜ¤¹¤ë½Ð¹ñÀÇ°ú¤¾å¤²¤Ë¤è¤ë¼ýÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤òÃ´Åö¤¹¤ë¾®ÌîÅÄ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÂç¿Ã¤Ï¡¢¡Ö1·îÃæ¤ò¤á¤É¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥àÂÐºö¤ò´Þ¤á¤¿³°¹ñ¿Í¤È¤ÎÃá½ø¤¢¤ë¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÊý¸þÀ¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¿û¸µ¼óÁê¤Î¥Ö¥ì¡¼¥ó¤È¤·¤Æ´Ñ¸÷À¯ºö¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î»Ø¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¢¥È¥¥ó¥½¥ó»á¤Ï¡¢½Ð¹ñÀÇ¤Î»È¤¤Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÄó°Æ¤·¤¿¡£
¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¢¥È¥¥ó¥½¥ó»á¡§
Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¤ä²òÀâ°ÆÆâÈÄ¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¿Í¤À¤í¤¦¤¬³°¹ñ¿Í¤À¤í¤¦¤¬Ã¯¤â¤¬¹Ô¤¤¿¤¤¡¢³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡¢ÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÀ°È÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ê½Ð¹ñÀÇ¤Î¡Ë3000±ß¤ò¼ç¤Ë»È¤¦¤Ù¤¡£¹ñÀÒ¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤È¹ñÆâ¤Î´Ñ¸÷¤ò¸¤¯ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¥¹¥È¤Ê´Ñ¸÷ÀïÎ¬¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¡£
½Ð¹ñÀÇ¤â´Þ¤á¤¿µ®½Å¤ÊÀÇ¶â¤¬¡¢»äÃ£¤È´Ñ¸÷ÃÏ¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤áËÜÅö¤ËÍ¸ú¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡£º£²ó¤ÎÁªµó¤ä¹ñ²ñ¤Ç¤Î·úÀßÅª¤ÊµÄÏÀ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×1·î22ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë