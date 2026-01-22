3ºÐ»ù¤Û¤É¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¤¬ÏÃÂê ¤æ¤ê¤Ë¤ã¡¢¡È´éÌÌ¹©»öÃæ¡É¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡ÖÁé¤»¤¿¤é¥³¥±¤¿¥³¥±¤¿¤Ã¤Æ¤¦¤ë¤µ¤¤¤«¤é¡×
¡¡¡È°Û¼¡¸µ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤æ¤ê¤Ë¤ã¡Ê26¡Ë¤¬¡¢1·î22Æü¤ËInstagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö´éÌÌ¹©»öÃæ¡×¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤æ¤ê¤Ë¤ã¡È´éÌÌ¹©»öÃæ¡É¤ÎÍÍ»Ò¡ÊÆ°²è¤¢¤ê¡Ë
¡¡¤æ¤ê¤Ë¤ã¤Ï¿ÈÄ¹162cm¡¢ÂÎ½Å40.2kg¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤Ï3ºÐ»ù¤Û¤É¤Î¥µ¥¤¥º¤À¤È¤¤¤¦47.6cm¤È¡¢ÂÎ¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¸øÉ½¡£¤Þ¤¿¡¢´é¤ÎÈþÍÆÀ°·Á¤Ë500Ëü±ß¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯12·î29Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤æ¤ê¤Ë¤ã¤Î1Ç¯¤ÎÈþÍÆ±¡Âå¡¢¾×·â!?Áí³Û108Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡Ä¡£¡×¤È¡¢1Ç¯´Ö¤ÎÈ±¤Î¥±¥¢¤ËÈñ¤ä¤·¤¿ÈñÍÑ¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡È´éÌÌ¹©»öÃæ¡É¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«
¡¡2026Ç¯1·î22Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´éÌÌ¹©»öÃæ¡£Áé¤»¤¿¤é¥³¥±¤¿¥³¥±¤¿¤Ã¤Æ¤¦¤ë¤µ¤¤¤«¤éÈþÍÆ¼£ÎÅ¤·¤Æ¤ª´é¤×¤Ã¤¯¤ê¤Ë¤·¤Æ¤ë¡¢¤µ¤¤¤³¡¼¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÈþÍÆÀ°·Á¤Î»Ü½ÑÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë