¡Ú¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¡ÛÅÏÊÕ·¼ÂÀ¡Ö¥á¥À¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤ë¡×¡¡2Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î¸ÞÎØ¤ØÊì¹»¤Ç·è°ÕÉ½ÌÀ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯ÃË»ÒÂåÉ½¤ÎÅÏÊÕ·¼ÂÀ¡Ê32¡áºåÆîÂç¿¦¡Ë¤ÈµÜÅÄ¾¸ã¡Ê22¡áÆüËÜÄÌ±¿¡Ë¤¬22Æü¡¢Êì¹»¡¦ºåÆîÂç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÁÔ¹Ô²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼ïÌÜ¤Ï1998Ç¯¤ÎÄ¹Ìî¸ÞÎØ¤ÇÀ¾Ã«³ÙÊ¸»á¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥á¥À¥ë¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£18Ç¯¤ÎÊ¿¾»¸ÞÎØ°ÊÍè¡¢2Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¥á¥À¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¶¥µ»¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ËÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢¶¥µ»°Ê³°¤Î´Ä¶¤âÊÑ²½¡£¡Öº£¸«¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¿ùÈø´ÆÆÄ¤Î²¼¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÎÏ¤ò»×¤¤ÀÚ¤êÁ´Éô½Ð¤·¤Æ¡¢ÎÏ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤äÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤¬²¿¤«¤Î·Á¤ÇÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È²ÈÂ²¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¡ÖÂç³Ø¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¡ÈÄ©Àï¤Î¿ô¤À¤±¡¢Ì¤Íè¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡É¤È¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥±¡¼¥È¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÂÎ¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¥ß¥é¥Î¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤âÁ´¤Æ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹Ìî¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤ÎÀ¾Ã«³ÙÊ¸»á¤âÁÔ¹Ô²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¼«Ê¬¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤·¤Æ¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£