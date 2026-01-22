²ÃÆ£°ìÆó»°¤µ¤ó»àµî ±©À¸Á±¼£¤µ¤ó¤¬X¾å¤ÇÄÉÅé¥³¥á¥ó¥È
¡¡±©À¸Á±¼£¤µ¤ó¤¬X¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û±©À¸Á±¼£¤µ¤ó¤¬X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ÆâÍÆ
¡Ö²ÃÆ£°ìÆó»°ÀèÀ¸¤Î¸æµ¢Å·¤ÎÊó¤ËÀÜ¤·¡¢¿´¤«¤é°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£²ÃÆ£ÀèÀ¸¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¿À¤Ë´¶¼ÕÃ×¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾°Â¤é¤«¤Ë·Æ¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡Ö²ÃÆ£°ìÆó»°ÀèÀ¸¤È¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÂô»³¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ëº§¤ÎºÝ¤Ë¤ÏºÊ¤¬¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¿®¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÂçÁØ´î¤ó¤ÇÄº¤¥ë¥ë¥É¤Îµ®½Å¤Ê¸æÀ»¿å¤äºÊ¤ÎÀöÎéÌ¾¤Ç¤¢¤ë¾®¤µ¤²Ö¤Î¥Æ¥ì¥¸¥¢¤Î¤ª¥á¥À¥¤¤òÄºÂ×¤·¤¿¤ê¡¢»Ò¶¡Ã£¤Î½éÀ»ÂÎ¤Ë¤â¤´»²ÎóÄº¤¤´É×ºÊ¤Ç½ËÊ¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÌ±±ÉÍÀ¾Þ¤ä±ÊÀ¤¼·´§³ÍÆÀ»þ¤Ë¤Ï»ä°Ê¾å¤Ë´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢Ä¶ÆÃµÞ¤ÎÁá¸ý¤Ç¾´ý¤ÎÏÃ¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¤ÎÏÃ¤ò¸ò¤¨¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤¢¤ÎÆü¤Î¾Ð´é¤¬Á¯¤ä¤«¤ËÌÜ¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸Þ½½Âå¤«¤é¤Î´ý»Î¤ÎÆ»¤Î¤ªÏÃ¤ò¤â¤¦»Ç¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£ÀÞ¡¹¤Ë½ËÊ¡¡¦¿´ÇÛ¡¦±þ±ç¤Î¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÍ¥¤·¤¯²¹¤«¤¤¤ª¿ÍÊÁ¡¢¾´ý¤Ø¤Î°¦¤Ë°î¤ì¤¿°ÎÂç¤ÊÂçÀèÇÚ¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë