¥Ë¥åー¥¹¥¥ã¥¹¥¿ー¤ÎÄ¹ÌîÃÒ»Ò¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÄ¹ÌîÃÒ»Ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦·îÍËÆü15»þ～17»þ¡¢²Ð～¶âÍËÆü15»þ～17»þ35Ê¬¡Ë¡¢1·î22Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤Î¾ï°æ·ò°ì¤¬½Ð±é¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬½°µÄ±¡²ò»¶¤òÈ¯É½¤·¤¿µ¼Ô²ñ¸«¡Ê1·î19Æü¡Ë¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢¼óÁê¤Î¿ÍÊªÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
Ä¹ÌîÃÒ»Ò¡Ö½°µÄ±¡²ò»¶¤Î¡Ê¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¡Ëµ¼Ô²ñ¸«¤Ï¤É¤¦É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×
¾ï°æ·ò°ì¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¥µ¥Ã¥Ñ¥êÊ¹¤½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£1Ç¯Á°¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£1²óÌÜ¤Ë²¿¤âÊ¹¤½Ð¤»¤Ê¤¯¤Æ¡¢Âç¤¤Ê2²óÌÜ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ã¤½¥ªー¥×¥ó¤Ë¤·¤¿¡¢¤ä¤êÄ¾¤·¤òµá¤á¤¿¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
Ä¹Ìî¡Ö¤½¤â¤½¤âÄ¹¤«¤Ã¤¿¡£30Ê¬¤â¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¾ï°æ¡Ö¾®Àô½ã°ìÏº¤µ¤ó¤Î¤È¤¤Ï12Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£¥Áー¥à¹â»Ô¤Î¼åÅÀ¤â¤è¤¯¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÁíÍý¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¹â»Ô¤µ¤ó¤ò²¿²ó¤«¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤·¤Æ¡£¤½¤Î·Ð¸³¤«¤é¤¤¤¦¤È¡¢º£²ó¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Î¸¶¹Æ¤Ã¤Æ¥×¥í¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸«¤ë¤ÈÀÖ¥Ú¥ó¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡×
Ä¹Ìî¡Ö¤Û¤¦¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡×
¾ï°æ¡ÖËÜ¿Í¤¬¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÃ¡¤¤¤ÆÁêÅöÉôÊ¬¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¦¶á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÊÔ½¸¤¬½¼Ê¬¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤¤¤¦ÊÔ½¸¤È¤Ï°ú¤»»¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ã¤Æ¾ï¤ËÂ¤·»»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÏÀÅÀ¤âÀ¯ºö¤âÀìÌçÍÑ¸ì¤â¤¹¤Ù¤Æ½ñ¤½Ð¤·¤ÆµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£Í¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤ÆÊªµÄ¤ò¤«¤â¤¹¤Î¤Ï¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÀ¯¼£²È¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï°ú¤»»¤Ç¤¹¡£¾®Àô¤µ¤ó¤Î¥ï¥ó¥Õ¥ìー¥º¡¦¥Ý¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¢¤¢¤ì¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¶¯¤¯¤ÆÉÝ¤¤¡×
Ä¹Ìî¡Ö¤¦¤ó¡¢¤¦¤ó¡×
¾ï°æ¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¥ï¥ó¥Õ¥ìー¥º¤Ë¹Ê¤ì¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é²ò»¶¤ÎÂçµÁ¤â»¿ÈÝ¤òÌä¤¦°ÊÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤ó¤À¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤¿¤È¡£»þ´Ö¤â¾®Àô¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤é3Ê¬¤Î1¤Ëºï¤ì¤¿¡£ÀÖ¤¤¥«ー¥Æ¥ó¤Ç¾®Àô¤µ¤ó¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢¹ñÌ±¤òÆ°°÷¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤ÎËâÎÏ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢´°Á´¤ËÎô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2005Ç¯¤Î¾®Àô½ã°ìÏº¤Ë´°ÇÔ¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£²ó¤ÎÁªµóÀï¤Î¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ä¹Ìî¡ÖµÕ¤Ë¡¢¹âÉ¾²Á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤ó¤«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×
¾ï°æ¡ÖÆ¨¤²¤Ê¤¤¡¢ÀèÁ÷¤ê¤·¤Ê¤¤¡¢¤È¡£¼«Ê¬¤Î¿ÊÂà¤ò¹ñÌ±¤Ë¡Ø·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤¤ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ÞÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¡Ø¼¤á¤Ê¤¤¥êー¥Àー¡Ù¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤âÀÐÇË¤ª¤í¤·¤ÇÀ¯¼£¶õÇò¤¬¤«¤Ê¤ê±ä¤Ó¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤³¤ÎÂÖÅÙ¤Ï¡¢¤¢¤ë¼ï¤ÎÀÕÇ¤´¶¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡¢¤ÈÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ÈÀ¯ºö¤Î¶ñÂÎÀ¤â¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»Ù»ýÁØ¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê»É¤µ¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢»Ù»ýÃÄÂÎ¤ÎÍ×Ë¾¹àÌÜ¤âºÙ¤«¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
Ä¹Ìî¡Ö¤¦¤ó¡×
¾ï°æ¡Ö´ÖÀÜÅª¤Ë¼óÁê¸øÁªÀ©¤òÄóµ¯¤·¤¿¤³¤È¤ÏµÄ±¡Æâ³ÕÀ©¤äÅ·¹Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î·ûË¡µ¬Äê¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¤³¤ÎÃ»´ü¤Ç¤Ï¿¼¤¤µÄÏÀ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¹â»Ô¤µ¤ó¤Î±éÀâ¤ò¤¤¤¯¤éÄ°¤¤¤Æ¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡Ø¤À¤«¤é¼«Ì±ÅÞ¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¡Ù¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾ðÊóÎÌ¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£À¯ºöÌ¾¤òÊÂ¤Ù¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ²¿¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î»Ù»ý¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡×
Ä¹Ìî¡Ö¤Ï¤¤¡×
¾ï°æ¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Ç¥â¥Î¤òÇã¤¦¤È¤¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºÙ¤«¤¤Ê¸»ú¤ÇÆ±°Õ½ñ¤ä²¿¤«¡¢¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥¯¥íー¥ë¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£¹â»ÔÀ¯¼£¤Ã¤Æ¤¢¤ì¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡£À¯ºö¤ÎÌ¾Á°¤À¤±¥Ó¥Ã¥·¥ê½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤±¤É¡¢Ã¯¤âµ¤¤ËÎ±¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤è¤¯º£²ó¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ã¤ÆÇò»æ°ÑÇ¤¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢°ã¤¦¤Ê¤È¡£¸øÌó¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢Æ±°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾¡¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤É¤ó¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¸«¶Ë¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤Áªµó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¤¢¤È¤â¾ï°æ¤¬¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½°µÄ±¡Áªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²òÀâ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£