º£½Õ¤«¤éÄ´¶µ»ÕÅ¾¿È¤ÎÏÂÅÄÎµÆóµ³¼ê¤¬µ³¼êÉüµ¢¤òÃÇÇ°¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×ÍîÇÏÉé½ý¤Ç¹üÀÞ
¡¡£±£±Æü¤ÎµþÅÔ£±£Ò¤ÇÍîÇÏ¤·¡¢º¸¼ê¼Ü¹ü¤Èº¸Âæú¹ü¤ò¹üÀÞ¤·¡¢Æþ±¡¤·¤¿ÏÂÅÄÎµÆóµ³¼ê¡Ê£´£¸¡Ë¡á·ªÅì¡¦¥Õ¥ê¡¼¡á¤¬£²£²Æü¡¢¼«¿È¤¬½êÂ°¤¹¤ëµ³¼ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò£Ò£é£ó£ù¤Î¸ø¼°£Ø¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄÎµµ³¼ê¤ÏºòÇ¯£±£²·î¤ÎÎáÏÂ£¸Ç¯ÅÙ¿·µ¬Ä´¶µ»Õ»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢º£Ç¯£²·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Çµ³¼ê¤ò°úÂàÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡££±·î£±£±Æü¤ÎµþÅÔ£±£Ò¤ÇÍîÇÏÉé½ý¤·¡¢º¸¼ê¼Ü¹ü¤Èº¸Âæú¡Ê¤±¤¤¡Ë¹ü¤ò¹üÀÞ¤Î¿ÇÃÇ¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º¸É¨¤Î¼ê½Ñ¤ÎºÝ¤Ë¤¸¤óÂÓ¤ÎÂ»½ý¤â¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¼£ÎÅ¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤¿¤áµ³¼êÌÈµö¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ç¤¢¤ë£²·î£²£¸Æü¤Þ¤Ç¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤òÃÇÇ°¡£¡Ö¼¡¤ÎÄ´¶µ»Õ¤È¤¤¤¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¸þ¤«¤¨¤ë»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤ËÀìÇ°¤·¤ÆÅØÎÏ¤·¡¢Àº¿Ê¤·¤è¤¦¤È¤¹¤°¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç»ä¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢ÇÏ¼çÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤ÎÁ°¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Îµ³¾è»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌµ»ö¤Ë¥é¥¹¥È¥é¥¤¥É¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤òÅÇÏª¡£¡Öº£¸å¤Ïµ³¼ê¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤ò¸Ø¤ê¡¢¼¡¤ÎÆ»¤Ø¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¡¢¡Ö¶¥ÇÏ¤Ç¾¡¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤Ë¤è¤ê¤Î¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡¶¥ÇÏ¡¡ºÇ¹â¡ª¡×¤È±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Æ¥¤¥¨¥à¥ª¥Ú¥é¥ª¡¼¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç£Ç£±¡¦£·¾¡¤òµó¤²¡¢½Å¾Þ£µ£°¾¡¡££³£°Ç¯´Ö¤Ç£Ê£Ò£ÁÄÌ»»£±£µ£³£´¾¡¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¡£
¡¡¢¡ÏÂÅÄ¡¡ÎµÆó¡Ê¤ï¤À¡¦¤ê¤å¤¦¤¸¡Ë£±£¹£·£·Ç¯£¶·î£²£³Æü¡¢¼¢²ì¸©À¸¤Þ¤ì¡££´£¸ºÐ¡£Éã¤â·»¤â±¹Ì³°÷¤Ç¶¥ÇÏ³Ø¹»¤Ç¤ÏÊ¡±ÊÍ´°ì¸µµ³¼ê¡Ê¸½Ä´¶µ»Õ¡Ë¤é¤ÈÆ±´ü¤Î¡Ö²Ö¤Î£±£²´üÀ¸¡×¡££¹£¶Ç¯£³·î¤Ë·ªÅì¡¦´ä¸µ»Ô»°±¹¼Ë¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡¢£±Ç¯ÌÜ¤Î¥¹¥Æ¥¤¥ä¡¼¥º£Ó¡Ê¥µ¡¼¥¸¥å¥¦¥§¥ë¥º¡Ë¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¡£¥Æ¥¤¥¨¥à¥ª¥Ú¥é¥ª¡¼¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¡¢»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÅ·¹Ä¾Þ£³Ï¢ÇÆ¡Ê£²£°£°£°Ç¯½Õ½©¡¢£°£±Ç¯½Õ¡Ë¡¢£°£°Ç¯¤Ë¤ÏÍÇÏµÇ°À©ÇÆ¤Ç¸ÅÇÏÃæÄ¹µ÷Î¥Ï©Àþ¤ò¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤¹¤ë¤Ê¤É£Ç£±¡¦£¸¾¡¤ò´Þ¤à½Å¾Þ£µ£°¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡££Ê£Ò£ÁÄÌ»»£²Ëü£²£±£·£¶Àï£±£µ£³£´¾¡¡££±£¶£µ¥»¥ó¥Á¡¢£µ£°¥¥í¡£·ì±Õ·¿£Ï¡£