¥ª¥À¥¦¥¨¥À¿¢ÅÄ¡¡¡È°Û¼¡¸µ¤ÎÈþµÓ¡É¤Î½÷À·Ý¿Í¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤Æ¡×µ´±Û¡¦¶â¤Á¤ã¤ó¤â¶¦´¶¡ÖËÜÅö¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°¡×
¡¡¡Ö¥ª¥À¥¦¥¨¥À¡×¤Î¿¢ÅÄ»çÈÁ¡Ê34¡Ë¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯·ö²Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£¡È°Û¼¡¸µ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤ò¤â¤Ä½÷À·Ý¿Í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿¢ÅÄ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À½÷·Ý¿Í¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¡¢¡Ø¤«¤Ä¤ß¤µ¤æ¤ê¡Ù¤Î¤µ¤æ¤ê¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò±Û¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¹ðÇò¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÈþµÓ¤Ë¤â¿¨¤ì¡ÖµÓ¤¬¤â¤¦¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¹¤®¤Æ¡×¤ÈÌÜ¤Î²¼¤¢¤¿¤ê¤ò»Ø¤·¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á¡Ö¤«¤Ä¤ß¤µ¤æ¤ê¡×¡¢¡Öµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡×¡¢¡Ö¥ª¥À¥¦¥¨¥À¡×¤Î3ÁÈ¤Ç±Ä¶È¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡Öµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡×¤Î¶â¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ë¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤À¤â¤ó¤Í¡×¤È°Û¼¡¸µ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´¶Ã²¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤ó¤°¤é¤¤µÓÄ¹¤¤¤·¡Ä¤Á¤ã¤ó¤È²¶¤é¤Ë¤â¤ªÇ¯¶Ì¤¯¤ì¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£