新潟県では２５日頃にかけて、引き続き大雪による交通障害に注意が必要です。



新潟地方気象台によりますと、日本付近は２５日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続くでしょう。北陸地方の上空約５０００メートルには氷点下３６度以下の強い寒気が断続的に流れ込む見込みです。



中越では２４日にかけて警報級の大雪となる所があるでしょう。その後も、新潟県では２５日頃にかけて警報級の大雪となる可能性があります。





上越、下越、佐渡では、予想より寒気が強まった場合や雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。◆雪の予想・２３日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、下越 平地 ２０センチ下越 山沿い ４０センチ中越 平地 ６０センチ中越 山沿い ８０センチ上越 平地 ５０センチ上越 山沿い ６０センチ佐渡 １０センチ・２３日午後６時から２４日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、下越 平地 ３０センチ下越 山沿い ７０センチ中越 平地 ７０センチ中越 山沿い １００センチ上越 平地 ３０センチ上越 山沿い ５０センチ佐渡 ３０センチ・２４日午後６時から２５日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、下越 平地 ２０センチ下越 山沿い ５０センチ中越 平地 ５０センチ中越 山沿い １００センチ上越 平地 ３０センチ上越 山沿い ７０センチ佐渡 １５センチ中越では２３日夕方から２４日にかけて、大雪による交通障害に警戒してください。また電線や樹木などへの着雪、なだれ、路面の凍結にも注意してください。※２２日午後４時３３分発表「大雪に関する新潟県気象情報」より