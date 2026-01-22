明日の為替相場見通し＝日銀総裁の会見待ち 明日の為替相場見通し＝日銀総裁の会見待ち

今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、日銀の植田和男総裁が２３日夕の記者会見で語る内容への関心が高いことから模様眺めムードが広がりやすいだろう。予想レンジは１ドル＝１５８円４０銭～１５９円３０銭。



トランプ米大統領がグリーンランドの領有を巡って打ち出した対欧州関税を撤回したことで、欧米対立の激化懸念が後退している。また、衆院解散・総選挙後の消費税減税などで財政が悪化するとの見方もあり、ドル買い・円売りが入りやすい。ただ、日本の通貨当局による円買い介入への警戒感がドル円相場の上値を抑えそうだ。



あす２３日は日銀金融政策決定会合の結果発表と、植田総裁の記者会見が予定されている。市場では政策金利が据え置かれるとの見通しが大勢だが、追加利上げ時期のヒントを得たいとする声が多い。加えて、足もとでの長期金利の上昇と円安に対する発言も注目されている。



なお、日本時間今晩には前週分の米新規失業保険申請件数、７～９月期の米実質国内総生産（ＧＤＰ）改定値、１１月の米個人消費支出（ＰＣＥデフレーター）が発表される予定で、内容次第では相場が動意づくことも考えられる。



出所：MINKABU PRESS