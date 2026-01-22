東証投資部門別売買動向：１月第２週、外国人・現物は７８０４億円と２週連続買い越し 東証投資部門別売買動向：１月第２週、外国人・現物は７８０４億円と２週連続買い越し

東京証券取引所が２２日に発表した１月第２週（１月１３～１６日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が７８０４億２２６４万円と２週連続の買い越しとなった。前週は１兆２２４６億９４３８万円の買い越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は８６５億円の買い越し。現物・先物の合計では８６７０億円と２週連続で買い越した。前週は９９２８億円の買い越しだった。



現物での個人投資家は６６２７億９０４８万円と２週連続の売り越し。信託銀行は２４５９億５２２６万円と２週連続で売り越した。事業法人は８１６億９４６２万円と１６連続で買い越した。この週の日経平均株価は終値ベースで１９９６円（３．８％）上昇している。



