最新の没入体験を名古屋で！

【写真を見る】目の前にはピラミッドやナイル川… 名古屋で“古代エジプト旅”ができる⁉ 最新VR技術を駆使した没入体験 ｢イマーシブジャーニー名古屋｣

名古屋・栄のスカイルにあすオープンする「イマーシブジャーニー名古屋」は、国内2か所目、東海エリアでは初出店。ヘッドマウントディスプレイを装着し、800平方メートルの空間を歩き回って最新のVR技術を駆使した没入感が味わえます。

（相澤和樹記者）

「目の前にピラミッドがあります」

4500年前の古代エジプトを仮想体験しピラミッドの内部や頂上、ナイル川などを探検します。

「自分の足で歩くことで、体験している感覚が」

（相澤記者）

「本当に古代エジプトを旅したような体験です。すごい没入感」

（イマーシブジャーニー名古屋･日比野愛生さん）

「自分の足で歩くということで、より没入感、実際に体験している感覚が出る」

「イマーシブジャーニー名古屋」は事前予約制ですが、空きがあれば当日入場も可能だということです。