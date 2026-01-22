Monster Energy Yamaha MotoGPは1月21日（水）、インドネシアのインターコンチネンタル・ジャカルタでチーム体制発表会を開催。2026年シーズンを戦う「YZR-M1」の新型マシンを発表した。

オートバイレースの世界最高峰「MotoGPクラス」に参戦するMonster Energy Yamaha MotoGPは、バイクメーカーのヤマハ発動機を母体とするファクトリーチーム。昨年の時点で、2026年シーズンから新型マシンにV型4気筒（V4）エンジンを搭載すると発表して注目を集めていた。それはMotoGPの進化に合わせた決定であり挑戦だとしており、同社のレーシングアイデンティティだった直列4気筒エンジンの長い歴史に幕を下ろすことでもあった。

また新型マシンでは、チームカラーの青と、メインスポンサーのMonster Energyの黒を基調とした、特徴的なカムフラージュ柄を継承。そこから従来より“青と白を強調”した新しいカラーリングを採用した。

MotoGPの2026年シーズンは、第1戦の舞台となるタイ・ブリーラムで2月27日（金）に開幕。それに先立って、2月上旬にマレーシア・セパンで公式テストが始まる。

日本では、10月2日（金）から10月4日（日）にかけて、栃木県の「モビリティリゾートもてぎ」で第17戦が行われる。

ファビオ・クアルタラロ選手

アレックス・リンス選手