[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇156銘柄・下落93銘柄（東証終値比）
1月22日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは276銘柄。東証終値比で上昇は156銘柄、下落は93銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は75銘柄。うち値上がりが51銘柄、値下がりは17銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は290円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の22日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3202> ダイトウボウ 169 +47（ +38.5%）
2位 <7603> ジーイエット 203 +48（ +31.0%）
3位 <4960> ケミプロ 632 +100（ +18.8%）
4位 <6327> 北川精機 1074 +120（ +12.6%）
5位 <7602> レダックス 230.1 +22.1（ +10.6%）
6位 <477A> スタートＬ 1007 +74（ +7.9%）
7位 <7512> イオン北海道 999 +50（ +5.3%）
8位 <6706> 電気興 2889 +144（ +5.2%）
9位 <5216> 倉元 164.8 +6.8（ +4.3%）
10位 <3624> アクセルＭ 85.5 +3.5（ +4.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8958> グロバワン 106410 -29990（ -22.0%）
2位 <6955> ＦＤＫ 400 -30（ -7.0%）
3位 <3753> フライト 155 -10（ -6.1%）
4位 <1945> 東京エネシス 1862 -100（ -5.1%）
5位 <4168> ヤプリ 785 -31（ -3.8%）
6位 <4596> 窪田製薬ＨＤ 57 -2（ -3.4%）
7位 <401A> 霞ヶ関ホテル 103000 -3300（ -3.1%）
8位 <9501> 東電ＨＤ 675.1 -20.4（ -2.9%）
9位 <2644> ＧＸ半導日株 3098 -93（ -2.9%）
10位 <4324> 電通グループ 2980 -86.0（ -2.8%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8233> 高島屋 1941.4 +34.4（ +1.8%）
2位 <1802> 大林組 3648.3 +38.3（ +1.1%）
3位 <6702> 富士通 4377 +42（ +1.0%）
4位 <6146> ディスコ 69200 +630（ +0.9%）
5位 <7186> 横浜ＦＧ 1408.8 +11.3（ +0.8%）
6位 <8801> 三井不 1848.9 +14.4（ +0.8%）
7位 <5831> しずおかＦＧ 2524.3 +19.3（ +0.8%）
8位 <4307> 野村総研 5900 +44（ +0.8%）
9位 <8354> ふくおかＦＧ 5553 +40（ +0.7%）
10位 <8802> 菱地所 3956 +26（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9501> 東電ＨＤ 675.1 -20.4（ -2.9%）
2位 <4324> 電通グループ 2980 -86.0（ -2.8%）
3位 <6723> ルネサス 2497 -20.5（ -0.8%）
4位 <4902> コニカミノル 699.2 -3.5（ -0.5%）
5位 <4502> 武田 5004 -23（ -0.5%）
6位 <7751> キヤノン 4652 -20（ -0.4%）
7位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 3939 -16（ -0.4%）
8位 <7011> 三菱重 4683.7 -13.3（ -0.3%）
9位 <8766> 東京海上 5795 -16（ -0.3%）
10位 <7267> ホンダ 1635.1 -3.9（ -0.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の22日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3202> ダイトウボウ 169 +47（ +38.5%）
2位 <7603> ジーイエット 203 +48（ +31.0%）
3位 <4960> ケミプロ 632 +100（ +18.8%）
4位 <6327> 北川精機 1074 +120（ +12.6%）
5位 <7602> レダックス 230.1 +22.1（ +10.6%）
6位 <477A> スタートＬ 1007 +74（ +7.9%）
7位 <7512> イオン北海道 999 +50（ +5.3%）
8位 <6706> 電気興 2889 +144（ +5.2%）
9位 <5216> 倉元 164.8 +6.8（ +4.3%）
10位 <3624> アクセルＭ 85.5 +3.5（ +4.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8958> グロバワン 106410 -29990（ -22.0%）
2位 <6955> ＦＤＫ 400 -30（ -7.0%）
3位 <3753> フライト 155 -10（ -6.1%）
4位 <1945> 東京エネシス 1862 -100（ -5.1%）
5位 <4168> ヤプリ 785 -31（ -3.8%）
6位 <4596> 窪田製薬ＨＤ 57 -2（ -3.4%）
7位 <401A> 霞ヶ関ホテル 103000 -3300（ -3.1%）
8位 <9501> 東電ＨＤ 675.1 -20.4（ -2.9%）
9位 <2644> ＧＸ半導日株 3098 -93（ -2.9%）
10位 <4324> 電通グループ 2980 -86.0（ -2.8%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8233> 高島屋 1941.4 +34.4（ +1.8%）
2位 <1802> 大林組 3648.3 +38.3（ +1.1%）
3位 <6702> 富士通 4377 +42（ +1.0%）
4位 <6146> ディスコ 69200 +630（ +0.9%）
5位 <7186> 横浜ＦＧ 1408.8 +11.3（ +0.8%）
6位 <8801> 三井不 1848.9 +14.4（ +0.8%）
7位 <5831> しずおかＦＧ 2524.3 +19.3（ +0.8%）
8位 <4307> 野村総研 5900 +44（ +0.8%）
9位 <8354> ふくおかＦＧ 5553 +40（ +0.7%）
10位 <8802> 菱地所 3956 +26（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9501> 東電ＨＤ 675.1 -20.4（ -2.9%）
2位 <4324> 電通グループ 2980 -86.0（ -2.8%）
3位 <6723> ルネサス 2497 -20.5（ -0.8%）
4位 <4902> コニカミノル 699.2 -3.5（ -0.5%）
5位 <4502> 武田 5004 -23（ -0.5%）
6位 <7751> キヤノン 4652 -20（ -0.4%）
7位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 3939 -16（ -0.4%）
8位 <7011> 三菱重 4683.7 -13.3（ -0.3%）
9位 <8766> 東京海上 5795 -16（ -0.3%）
10位 <7267> ホンダ 1635.1 -3.9（ -0.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース