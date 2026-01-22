　1月22日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは276銘柄。東証終値比で上昇は156銘柄、下落は93銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は75銘柄。うち値上がりが51銘柄、値下がりは17銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は290円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の22日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3202>　ダイトウボウ　　　　169　　 +47（ +38.5%）
2位 <7603>　ジーイエット　　　　203　　 +48（ +31.0%）
3位 <4960>　ケミプロ　　　　　　632　　+100（ +18.8%）
4位 <6327>　北川精機　　　　　 1074　　+120（ +12.6%）
5位 <7602>　レダックス　　　　230.1　 +22.1（ +10.6%）
6位 <477A>　スタートＬ　　　　 1007　　 +74（　+7.9%）
7位 <7512>　イオン北海道　　　　999　　 +50（　+5.3%）
8位 <6706>　電気興　　　　　　 2889　　+144（　+5.2%）
9位 <5216>　倉元　　　　　　　164.8　　+6.8（　+4.3%）
10位 <3624>　アクセルＭ　　　　 85.5　　+3.5（　+4.3%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8958>　グロバワン　　　 106410　-29990（ -22.0%）
2位 <6955>　ＦＤＫ　　　　　　　400　　 -30（　-7.0%）
3位 <3753>　フライト　　　　　　155　　 -10（　-6.1%）
4位 <1945>　東京エネシス　　　 1862　　-100（　-5.1%）
5位 <4168>　ヤプリ　　　　　　　785　　 -31（　-3.8%）
6位 <4596>　窪田製薬ＨＤ　　　　 57　　　-2（　-3.4%）
7位 <401A>　霞ヶ関ホテル　　 103000　 -3300（　-3.1%）
8位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　675.1　 -20.4（　-2.9%）
9位 <2644>　ＧＸ半導日株　　　 3098　　 -93（　-2.9%）
10位 <4324>　電通グループ　　　 2980　 -86.0（　-2.8%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8233>　高島屋　　　　　 1941.4　 +34.4（　+1.8%）
2位 <1802>　大林組　　　　　 3648.3　 +38.3（　+1.1%）
3位 <6702>　富士通　　　　　　 4377　　 +42（　+1.0%）
4位 <6146>　ディスコ　　　　　69200　　+630（　+0.9%）
5位 <7186>　横浜ＦＧ　　　　 1408.8　 +11.3（　+0.8%）
6位 <8801>　三井不　　　　　 1848.9　 +14.4（　+0.8%）
7位 <5831>　しずおかＦＧ　　 2524.3　 +19.3（　+0.8%）
8位 <4307>　野村総研　　　　　 5900　　 +44（　+0.8%）
9位 <8354>　ふくおかＦＧ　　　 5553　　 +40（　+0.7%）
10位 <8802>　菱地所　　　　　　 3956　　 +26（　+0.7%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　675.1　 -20.4（　-2.9%）
2位 <4324>　電通グループ　　　 2980　 -86.0（　-2.8%）
3位 <6723>　ルネサス　　　　　 2497　 -20.5（　-0.8%）
4位 <4902>　コニカミノル　　　699.2　　-3.5（　-0.5%）
5位 <4502>　武田　　　　　　　 5004　　 -23（　-0.5%）
6位 <7751>　キヤノン　　　　　 4652　　 -20（　-0.4%）
7位 <8725>　ＭＳ＆ＡＤ　　　　 3939　　 -16（　-0.4%）
8位 <7011>　三菱重　　　　　 4683.7　 -13.3（　-0.3%）
9位 <8766>　東京海上　　　　　 5795　　 -16（　-0.3%）
10位 <7267>　ホンダ　　　　　 1635.1　　-3.9（　-0.2%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

