メンバーズ <2130> [東証Ｐ] が1月22日大引け後(17:30)に今期業績(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は9.3億円になる見通しを示した。



※今期から連結決算に移行。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

・連結決算（IFRS）への移行理由 当社は、2025 年12月25日公表の株式会社アジケの子会社化（2026年１月１日付）に伴い、国際会計基準（IFRS）に基づき同社を連結の範囲に含めるため、2026年３月期通期より連結決算へ移行いたします。なお、2026年３月期第３四半期につきましては、IFRS個別決算（非連結）での開示となります。・業績予想の概要当初公表のIFRS個別業績予想に現在の進捗状況を踏まえ、連結対象となる株式会社アジケの業績を織り込んだ数値となりますが、影響は軽微であり、IFRS個別業績予想と同値であります。なお、公表済のIFRS個別業績予想の変更はございません。また、今後はIFRS個別業績予想の公表に変え、連結業績予想（IFRS）の公表を予定しております。

