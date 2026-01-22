高い脂肪燃焼効果が魅力。１日１セット【お腹の凹ませ＆くびれ作りに効く】簡単習慣
年齢を重ねるにつれて「お腹がぽっこりしてきた…」「くびれが失われつつある…」など、お腹周りのスタイル崩れに悩む方は少なくないでしょう。そこで習慣に採り入れたいのがピラティスの簡単エクササイズ【ショルダーリフト】。お腹や脇腹の引き締めはもちろんのこと、高い脂肪燃焼効果も魅力です。
🌼３ヶ月でウエスト−５cmを達成。30代美容ライターが実践した【お腹ダイエット】のポイント
ショルダーリフト
（１）仰向けに寝て両ひざを立てる
（２）お腹を内側に引き込みながら両腕を前に伸ばして合掌する
（３）一旦息を吸い、息を吐きながらゆっくり肩甲骨を持ち上げて上半身を起こし、起こしきったところで息を吸い、息を吐きながらゆっくり戻る ※10回繰り返す
（４）一旦息を吸い、息を吐きながらゆっくり肩甲骨を持ち上げて上半身を起こし、起こしきったところで息を吸い、息を吐きながら合掌した手を太ももの外側に出すように上半身をねじる ※左右各５回繰り返す
なお、期待する効果をきちんと得るためには「常にお腹の筋肉に力を入れた状態をキープすること」がポイント。実践中は力みすぎて首がすくんだ状態にならないように注意しましょうね。＜ピラティス監修：KEI（インストラクター歴３年）＞