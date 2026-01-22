そのくすみ、血色じゃなく“角質の滞り”かも。大人のための「透明感リセット習慣」
なんだか顔色が冴えない、ファンデを塗っても明るさが出ない…。そんなとき、多くの人が「血色が悪いのかな」と思いがちですが、実は原因が“角質の滞り”にあるケースも少なくありません。肌表面に古い角質が重なっていると、光がきれいに反射せず、全体がくすんで見えてしまうのです。透明感を取り戻す近道は、血色メイクよりもまず肌の土台を整えること。大人のくすみ対策は、スキンケアの見直しから始めるのが正解です。
角質がたまると、肌はくすんで見える
年齢とともにターンオーバーのリズムはゆっくりになり、不要な角質が肌表面に残りやすくなります。すると、肌の色そのものが暗くなるわけではなくても、透明感が失われ、どんよりした印象に。さらに角質が厚くなると、化粧水のなじみも悪くなり、保湿しているつもりでも潤いが届きにくくなります。
くすみが気になるときは、まず「ちゃんと落とせて、ちゃんと受け取れる状態か」を疑ってみることが大切です。
落としすぎない角質ケアが、透明感の近道
角質ケアというとピーリングを思い浮かべる人も多いですが、大人肌には“やりすぎないこと”が何より重要。毎日の洗顔で泡をしっかり立て、こすらずに汚れと不要な角質を落とすだけでも、肌の明るさは変わってきます。
週に１〜２回、ふき取り化粧水やマイルドな角質ケアアイテムを取り入れるのも一つの方法ですが、その日の肌状態を見ながら調整する意識を忘れずに。刺激を与えすぎないことが、結果的に透明感を守ることにつながります。
潤いを入れて“光を返す肌”に整える
角質を整えたあとは、しっかりと水分を入れてあげることが透明感キープのカギ。化粧水は一度で終わらせず、少量ずつ重ねてなじませることで、角層まで潤いが届きやすくなります。その後、乳液やクリームでふたをして水分を閉じ込めることで、肌表面がなめらかに整い、光をきれいに反射しやすい状態に。ツヤが出ると、それだけで顔色がパッと明るく見えるようになります。
くすみは血色メイクでごまかす前に、まずは角質と潤いのバランスを整えること。それだけで、鏡に映る肌の印象は想像以上に変わってきます。ぜひ今日のスキンケアから透明感リセットを意識してみてください。＜text：ミミ＞ ※画像は生成AIで作成しています
