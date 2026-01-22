「次いつ空いてる？」このセリフがすぐ出るのは男性の“本命行動”
男性との別れた際や、何気ない会話の中で、「次いつ空いてる？」と聞かれることはありませんか？軽い誘いのように見えて、実はこの一言には、男性の本気度がはっきり表れることがあります。そこで今回は、「次いつ空いてる？」に隠れた男性の本命行動を解説します。
会う予定を“途切れさせたくない”心理
本命相手との関係では、男性は自然と「次につなげたい」意識が強くなります。楽しかった時間を一度きりで終わらせたくないため、その場の流れで次の予定を押さえようとするのです。これは、関係を継続させたいという無意識の本命行動と言えます。
あなたの予定を優先順位に入れている
「次いつ空いてる？」と聞く行動は、あなたのスケジュールを自分の生活に組み込もうとしている状態。本命相手ほど、会う時間を“確保すべきもの”として意識します。暇つぶしではなく、会うこと自体が目的になっているサインです。
駆け引きより、関係の安定を選んでいる
男性は本命でない相手には、あえて間隔を空けて様子を見ることもあります。しかし本命相手には、駆け引きよりも安心を優先します。「また連絡するね」ではなく、具体的に予定を決めようとする姿勢は、誠実さと本気度の表れです。
男性の「次いつ空いてる？」は、あなたとの時間を当たり前に続けたいという本命サイン。会いたい気持ちを行動に移し、関係を続けようとする意思に注目してみてください。 ※画像は生成AIで作成しています
