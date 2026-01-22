6Ï¢Â³KO¾¡ÍøÃæ¤Îºä°æÍ¥ÂÀ¤¬3¡¦24¤Ë¥×¥í7ÀïÌÜ¡¡¥¢¥Þ6´§¤ÎÊÒ²¬ÍëÅÍ¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÇVSÆüËÜ¥é¥ó¥«¡¼
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Âç¶¶¥¸¥à¤Ï22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¡¢3·î24Æü¤ËÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖLemino¡¡BOXING¡¡PHOENIX¡¡BATTLE¡¡152¡×¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤òÈ¯É½¡£22Ç¯À¤³¦¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¤ò´Þ¤à¥¢¥Þ7´§¤ÇÆüËÜ¥Ð¥ó¥¿¥àµé6°Ì¤Îºä°æÍ¥ÂÀ¡Ê20¡Ë¤¬¥×¥í7ÀïÌÜ¤ËÎ×¤ß¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë¥×¥íÅ¾¸þ¤·¤¿¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢6´§¤ÎÊÒ²¬ÍëÅÍ¡Ê19¡á¤È¤â¤ËÂç¶¶¡Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºä°æ¤Ï¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î54¡¦0¥¥í·ÀÌó8²óÀï¤Ç¥¦¥§¥¹¥ê¡¼¡¦¥«¥¬¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢9Àï7¾¡3KO2ÇÔ¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£ºòÇ¯12·î¤ËWBO¡¦¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé11°Ì¥Ö¡¼¥ó¥ë¥¨¥ó¡¦¥Õ¥¡¥è¥ó¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤Ë½é²óTKO¾¡¤Á¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ìµ½ý¤Î6Ï¢Â³KO¾¡ÍøÃæ¡£¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ëÁª¼ê¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤¹¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¡£º£²ó¤â°µ¾¡¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ÞÀïÀÓ58Àï57¾¡¡Ê31RSC¡Ë1ÇÔ¤ÎÊÒ²¬¤ÏÆüËÜ¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé6°Ì¤ÎÂç¶¶ÇÈ·î¡Ê27¡á¾ÅÆîÎ¶·ý¡Ë¤ÈÆ±µé6²óÀï¤Ç·ý¤ò¸ò¤¨¤ë¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤òÉð´ï¤È¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤é°¦¾Î¤Ï¡Ö¥¶¡¦¥µ¥ó¥À¡¼¡×¤Ë·èÄê¡£¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤À¤¬Áê¼ê¤Ï¼ÂÎÏ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¡£¼«Ê¬¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¸«¤»¤Æ¾¡¤Ã¤Æ¡Êºä°æ¡ËÍ¥ÂÀ·¯¡Ê¿¹¡Ë³îµ®¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÅöÆü¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¢¦¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È:ÆüËÜ¥ß¥Ë¥Þ¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á10²óÀï¡½Æ±µé²¦¼Ô¡¦¿¹³îµ®¡ÊÂç¶¶¡¢18Àï14¾¡3KO4ÇÔ¡ËVSÆ±µé1°Ì¡¦²¬ÅÄ¡¡¿¿¸×¡ÊJB¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢17Àï10¾¡4KO6ÇÔ1Ê¬¤±¡Ë
¡¡¢¦¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë:54¡¦0¥¥í·ÀÌó8²óÀï¡½ºä°æÍ¥ÂÀ¡ÊÂç¶¶¡¢6Àï6¾¡6KO¡ËVS¥¦¥§¥¹¥ê¡¼¡¦¥«¥¬¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢9Àï7¾¡3KO2ÇÔ¡Ë
¡¡¢¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé6²óÀï¡½ÊÒ²¬ÍëÅÍ¡ÊÂç¶¶¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡ËVSÂç¶¶ÇÈ·î¡Ê¾ÅÆîÎ¶·ý¡¢16Àï10¾¡7KO5ÇÔ1Ê¬¤±¡Ë
¡¡¢¦ÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á10²óÀï¡½Æ±µé²¦¼Ô¡¦ÆàÎÉ°æÍã¡ÊRK³÷ÅÄ¡¢19Àï17¾¡12KO2ÇÔ¡ËVSÆ±µé1°Ì¡¦º½ÀîÎ´Í´¡Ê²Æì¥ï¡¼¥ë¥É¥ê¥ó¥°¡¢6Àï5¾¡4KO1Ê¬¤±¡Ë
¡¡¢¦ÆüËÜ¡õWBO¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡ÊAP¡Ë¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á10²óÀï¡½WBO¡ÝAP¡õÆüËÜÆ±µé²¦¼Ô¥»¥à¥¸¥å¡¦¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡ÊÃæÆü¡¢10Àï9¾¡5KO1ÇÔ¡ËVSWBO¡ÝAPÆ±µé15°Ì¡¢ÆüËÜÆ±µé1°Ì¡¦±ºÅè¾Ç·¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡¢7Àï6¾¡2KO1Ê¬¤±¡Ë
¡¡¢¦ÆüËÜ¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á10²óÀï¡½Æ±µé²¦¼Ô¡¦Ìî¾åæÆ¡ÊRK³÷ÅÄ¡¢7Àï7¾¡4KO¡ËVSÆüËÜÆ±µé1°Ì¡¦Àõ³¤¾¡ÂÀ¡ÊMR¡¢27Àï14¾¡7KO13ÇÔ¡Ë