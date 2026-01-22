好きなことをしていても楽しくない…。40代を超えて増える“感情の鈍り”の正体
以前なら楽しかったことに、今はあまり心が動かない。特別イヤな出来事があるわけでもないのに、気分が上がらない日が増えた。40代を超えて、そんな変化を感じ始める女性は少なくありません。この状態は、心と脳の疲れ方が変わってきたサインかも。大人世代に起こりやすい“感情の鈍り”には、いくつかの理由があります。
忙しさが続くと、感情の反応が弱くなる
日々の仕事や家事に追われる生活が続くと、脳は常に処理モードになり、感情を味わう余裕が少なくなっていきます。すると、うれしいことがあっても心が追いつかず、「楽しいはずなのに実感がない」状態になりやすくなります。これは気持ちが冷めたのではなく、感情を受け取る回路が疲れている状態。脳が省エネモードに入ることで、喜びやときめきといった反応が鈍くなることもあるのです。
ホルモンの変化が気分の安定感に影響することも
40代以降は女性ホルモンの分泌がゆるやかに変化し始め、気分の安定感に影響が出やすくなります。以前より気持ちが揺れやすくなったり、感情のメリハリを感じにくくなったりするのは、この時期特有の変化のひとつ。「なんとなく楽しくない」「前ほど気分が上がらない」という感覚は、体の内側のリズムが変わってきた結果とも考えられます。
感情を回復させるには“刺激を減らす時間”が必要
気分を上げようとして、予定を詰め込んだり情報を追い続けたりすると、かえって心の回復は遅れてしまいます。大人世代の感情ケアで大切なのは、感情を動かす前に、まず脳を休ませること。スマホから離れる時間をつくる、静かな環境で過ごす、何も考えない時間を意識的に持つ。こうした“刺激を減らす習慣”が、感情の回復を助け、少しずつ心の反応を取り戻していきます。
🌼忙しいほど心はすり減っていく…。40代から必要になる「心のメンテナンス習慣」