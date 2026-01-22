放送作家の野々村友紀子氏（51）が22日、自身のインスタグラムを更新。“大阪NSC同期”の人気芸人との3ショットを披露した。

野々村氏は「北海道で」と書き出し、「昨年末、同期のケンコバととザコシショウのイベントで北海道の回のゲストに呼んでもらいました」と報告。3ショットを披露した。

また「ケンコバがつまらなそうな写真なのはいつものことですので気にしないでください」と“注釈”を添え、直前までニコニコ喋ってましたが 写真撮るとなったらわざとこんな顔するんです」と伝えた。

そして「イベント内容が、大阪心斎橋筋2丁目劇場で若手の時にやっていたことと何も変わっていないおもろアホなコーナーすぎて笑いました」と明かし、「お客さんよりザコシが会場で1番笑っていたのでかわいかったです」と振り返った。

しかし「打ち上げもジンギスカンで盛り上がり、あーおもしろかった！！北海道最高！のはずだったのですが、、ザコシが仕事のため先に帰った後 2軒目を巡って私とケンコバが大モメ」と打ち明けた。

さらに「次の日は朝からケンコバととある番組のロケでしたが、オープニングから言い合いに！？」と匂わせながら、「ロケの行方は？また告知しますねー」と投稿。「北海道はステキでした！」とつづった。