¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡Û¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î»ÍÂçÎ¦Áª¼ê¸¢¤Ï22Æü¡¢ËÌµþ¤Ç³«Ëë¤·¡¢½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤Ï½é½Ð¾ì¤Ç¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÃæ°æ°¡Èþ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬73.83ÅÀ¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£ÀÄÌÚÍ´Æà¡ÊMF¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤¬¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î71.41ÅÀ¤Ç2°Ì¡¢¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÀéÍÕÉ´²»¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï3²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¤Æ68.07ÅÀ¤Ç3°Ì¡£
¡¡¥Ú¥¢SP¤Ë¤ÏÄ¹²¬Í®Æà¡¢¿¹¸ýÀ¡»ÎÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Î¥ê¥º¥à¥À¥ó¥¹¡ÊRD¡Ë¤ÇµÈÅÄ±´ºÚ¡¢¿¹ÅÄ¿¿º»ÌéÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤¬±éµ»¤¹¤ë¡£
¡¡23Æü¤Ï¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤È½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¸ÞÎØÂåÉ½»°±º²ÂÀ¸¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÌÀÂç¡Ë¤é¤¬½Ð¾ì¤¹¤ëÃË»Ò¤Ï24Æü¤ËSP¤ò¹Ô¤¦¡£