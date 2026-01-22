¡Ö¡É¤â¤Ã¤È¡É¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡×¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬½°±¡Áª¤Î¸øÌóÈ¯É½¡¡¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ·Ú¸º¤ä½»Ì±ÀÇ¹µ½ü³Û¤Î°ú¤¾å¤²¤Ê¤É¤ò·Ç¤²¤ë
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï22Æü¡¢½°µÄ±¡Áªµó¤Î¸øÌó¤òÈ¯É½¤·¡¢¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤ÎÁªµó¤ËÎ×¤à²æ¡¹¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡Ø¤â¤Ã¤È¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡Ù¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¸øÌó¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Î178Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Î°ú¤¾å¤²¤ä¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤Ê¤É¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡×¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÀ¯ºö¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¡Ø¼Ò²ñÊÝ¾ãÎÁ´ÔÉÕÀ©ÅÙ¡Ù¤òÁÏÀß¤·¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¡×¤ä¡¢¡Ö½»Ì±ÀÇ¤Î¹µ½ü³Û¡Ø110Ëü±ß¤ÎÊÉ¡Ù¤ò178Ëü±ß¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¡×¤ä¡Ö¾ÃÈñÀÇ¤ò°ìÎ§5¡ó¤Ë¸ºÀÇ¡×¤Ê¤É¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀïÎ¬¡¦À®Ä¹Ê¬ÌîÅù¤ËÂÐ¤·¤ÆÅê»ñ³Û°Ê¾å¤Î½þµÑ¤òÇ§¤á¤ë¡Ö¡Ø¥Ï¥¤¥Ñ¡¼½þµÑÀÇÀ©¡ÙÆ³Æþ¡×¤ä¡ÖÇ¯5Ãû±ß¤Î¡Ø¶µ°é¹ñºÄ¡ÙÈ¯¹Ô¡×¤Ë¤è¤ë»Ò°é¤Æ¡¦¶µ°éÅù¤ÎÍ½»»ÇÜÁý¤Ê¤É¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¹ñ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼é¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹ºÎ·¡¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö³¤ÍÎ»ñ¸»³«È¯Ä£¡×¤ÎÁÏÀß¤ä¡¢¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ß¤ò´Þ¤à¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹ÂÎÀ©¿ä¿ÊË¡¤ÎÀ©Äê¤È¾ðÊó¼ý½¸¡¦É¾²ÁÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ò·Ç¤²¤¿Â¾¡¢¡Ö³°¹ñ¿ÍÅÚÃÏ¼èÆÀµ¬À©Ë¡¡×¤ÎÀ©Äê¤Ê¤É¤âÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¤³¤ÎÂ¾¡¢¡ÖÇ¯¾¯ÉÞÍÜ¹µ½ü¡×¤ÎÉü³è¤ä¡¢¤¤¤¸¤áÂÐºö¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¥¯¡¼¥ë¥Ý¥ê¥¹¡×¤ÎÀ©ÅÙ²½¤È²Ã³²¼Ô¤Ø¤Î¸·È³²½¤ò¿Þ¤ë¤È¤â¤·¤¿¡£