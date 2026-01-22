元ベビタピ店員・ののち、レースタイツで美脚透ける 個性派私服ショットに「唯一無二の世界観」「オーラがレベチ」の声
【モデルプレス＝2026/01/22】クリエイターのののちが1月21日、自身のInstagramを更新。タイツを取り入れた私服ショットを公開し、注目を集めている。
【写真】元ベビタピ人気店員「似合ってるのがすごい」美脚スラリの個性派レースタイツコーデ
ののちは「口ネイル歯茎ネイル」とつづり、白を基調としたネイルや街角での私服ショットなどを複数枚投稿。淡いピンク系のヘアカラーや白のまつげエクステといった個性的なヘアメイクにマッチする、フェザーニットやミニスカート、レースタイツ、ボリューム感のあるレッグウォーマーなどの淡い色合いのスタイリングで、美しい脚のラインを見せている。
この投稿には「ほんと可愛い」「唯一無二の世界観が好き」「タイツコーデおしゃれ」「オーラがレベチ」「見てて楽しい」「似合ってるのがすごい」などの反響が寄せられている。
ののちは、元恋人のりくとのカップルチャンネル（現在はののち単独のYouTubeチャンネルに移行）がきっかけで知名度を拡大したインフルエンサー。クレーンゲームでほしい景品が取れずののちが涙する動画で注目を浴び、その人懐っこい姿から“犬系彼女”と呼ばれていた。SNSで話題のしなこが店長を務める原宿のタピオカ店「ベビタピトーキョー原宿店（ベビタピ）」の店員としても注目を集め、2025年6月30日に卒業した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ののち、個性派レースタイツコーデ公開
◆ののちの投稿に反響
