メ～テレ（名古屋テレビ）

古代エジプトを探検しているような気分を味わえる施設が、名古屋で23日にオープンします。

名古屋・栄のスカイル10階にオープンするのは、「IMMERSIVE JOURNEY 名古屋」です。

「VR」などを含む、現実世界と仮想世界を融合させる技術の総称「XR」で、異世界を旅するような体験ができます。

オープニングコンテンツは、4500年前の古代エジプトを舞台にした「Horizon of Khufu」です。

実際にメ～テレの記者が体験してみると――。

「目の前にピラミッドがあります。今から中に入れるということです。小さい入り口で、全部岩なんですけど、中を通っていきます」(記者)

入場者は広い空間を歩き回ることで、ピラミッドの中を探検したり、古代エジプトの街並みを楽しんだりする気分を味わうことができます。

体験時間は約45分です。

「エジプトの研究者の監修を受けているので、学びの部分も大事にしたコンテンツ。観光では見られない部分や見られない時代に行けるので、たくさん楽しんでほしい」(マネージャー 日比野愛生さん)

対象年齢は8歳以上で、チケットは公式ホームページから購入でき、一般チケットは平日で1人4000円となっています。