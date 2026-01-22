◆卓球◇全日本選手権 第３日（２２日、東京体育館）

男子シングルスで２０１８年、２０２４年王者の張本智和（トヨタ自動車・宮城）は、スーパーシード選手として４回戦から出場。加藤公輝（日本大・高知）との初戦を４―１で下し、２３日に行われる５回戦進出を果たした。

２０１８年、２０２４年の王者で、３度目の優勝を狙う張本智は好発進を切った。「全日本の初戦はいつも緊張しますし、相手も向かってくるので難しい試合でしたが、勝ち切れてよかったです」と１―１で並んだ第３ゲームから３連続でゲームを奪い、次戦へ駒を進めた。

直前の１８日までスターコンテンダードーハに出場する過密日程にも「自分が選んで海外の試合に出ているので」とキッパリ。時差調整やボールの変化にも一切言い訳しない、実力者として芯の強さをみせた。

２年ぶりの優勝に向けては「リベンジしたい」と闘志めらめら。「１４歳で優勝してから８年で２回しか優勝できていない。１０年間で何回優勝できるかというのは自分の中で１つ大事な目標がある。今年、来年勝てば１０年で４回。最低でも半年近くできるので目標にしたい」と王者奪還を誓った。

５回戦は英田理志（日の出医療福祉グループ）と対戦する。