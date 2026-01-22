〈「あれは恋愛ではなかったのかも」“愛の逃避行”失踪事件の真実とは？ 高橋惠子71歳の波瀾万丈《元恋人とは村で生活、物議をかもした“全裸シーン”…》〉から続く

きょう1月22日に71歳の誕生日を迎えた高橋惠子。「関根恵子」の名で15歳でデビューするとたちまちスター女優に。世間の話題をさらった“愛の逃避行”に至るまでの経緯について、#1で触れた。その後、破局や謹慎を経て活動を再開。映画監督との結婚、その半年後に芸名を変えた理由とは……。（全2回の2回目／はじめから読む）

高橋惠子（当時の芸名は関根恵子）は舞台に穴を開けたため1年間謹慎したあと、1981年には映画『魔性の夏 四谷怪談より』に続き、にっかつロマンポルノ10周年記念作品として製作された『ラブレター』で詩人・金子光晴の愛人役を演じた。同作の監督・東陽一との対談では《べつに結婚を否定しているつもりはないんですが、いまの段階としては、奥さんになるということに、まだ気持ちが向いてないんですね。結婚は、まだ無理でしょうね》と語っていた（『週刊平凡』1981年7月9日号）。



若かりし頃の高橋惠子（当時は関根恵子） ©文藝春秋

映画監督と“運命の出会い”、公開と同時に挙式へ

しかし、それからまもなくして運命の出会いがあった。のちに夫となる映画監督の高橋伴明から映画『TATTOO〈刺青〉あり』（1982年）への出演を依頼されたのだ。現実に起こった銀行人質事件をもとにした同作で彼女に用意されていたのは、事件を起こす男（宇崎竜童が演じる）の恋人役だった。

渡された台本を読んで、この役は私以外の誰がやるのだと思い承諾すると、役作りについて話し合うため再び監督と会う。一緒に飲むうち、いつしかお互いの身の上話になっていた。その後も関西弁を習うことを口実に大阪のクラブへ二人で行くなど、公私入り混じった交際を続けるうち、自分を飾らずにありのままでいられるこの人となら、逆境に追い込まれたときもめげずにやっていけそうだと思い、結婚を決めたという。

結婚式は映画が公開された1982年6月に挙げ、披露宴は内輪のものとマスコミ向けと2度行った。結婚して1週間ほどは、うれしさと、自分はもう一人じゃないんだという安心感から、毎日泣き続けていたという。

脱ぐことを拒否→事務所を解雇され…「女優としてちゃんと評価されたい」

結婚直後には『火の蛾』という映画に出演する予定が、劇中で脱ぐことを求められて拒否したため、事務所に解雇されるという出来事もあった。彼女はデビューして以来、作品に出演するたび、ヌードやベッドシーンばかりが注目され、演技をきちんと見てもらえないことに不満を覚えていた。

この頃のインタビューでも《最初の映画から脱いでたわけですからね、私の場合。いつも脱いでる脱いでないとかいう次元でとり上げられるばかりで……。やっぱり、女優としてちゃんと評価されたいわけです。役を演じるために脱いでるんだってみてくれないと、余りにさびしいんですよね。これからも10年、20年と女優をやってゆきたいと思ってるわけですから。裸だけで、いつまでも通用するものじゃないですしね》と語っている（『別冊シティロード』1983年10月31日号）。

「関根恵子」から芸名を変えた理由

結婚の翌年、1983年より芸名も高橋姓に改めたのも、スキャンダルを含めて世間でつくられた「女優・関根恵子」のイメージを払拭し、素顔の自分に近いところからもう一度やり直したいとの思いからだった。この年には第一子となる長女を出産し、その前後1年半ほど休業している。しかし、9ヶ月ほど子育てに専念していると「死ぬほど仕事がしたい」との思いにかられ、夫に泣いて頼み込んだという。

ただ、いざ仕事に復帰すると子育てとの両立は大変だった。1986年に長男を儲けたのち、疲れて帰宅して洗濯物などがたまっていると、子供たちに向かって「よし、魔法のおばさんに来てもらおう！」と言って、お手伝いさんを演じるつもりで家事をすると乗り切れたという。

家庭を優先しながら仕事を続けるなか、1987年には下村湖人の自伝的小説を映画化した『次郎物語』で主人公の少年・次郎の母親を演じた。母は病弱なため3人の息子のうち次郎をいちど里子に出したあと、実家に呼び戻したのだが、彼がなかなかなついてくれないので悩む……という役どころだった。かつてのスキャンダル女優のイメージからすると180度違う。本人もそれについては感慨があったらしく、公開時のインタビューで《文部省推薦が云々される映画ってのも、今回が初めてのことなんですよね》と口にした（『キネマ旬報』1987年5月上旬号）。

結婚後、蜷川幸雄のもとで新境地に挑む

結婚してからは、いい妻、いい母親といった役が続いたが、上品な感じや、しっとり落ち着いた感じの役どころは、演じ手としてしだいに物足りなくなっていく。どこかで新たな境地を開きたいと思っていた頃、東宝の演劇プロデューサーの中根公夫から蜷川幸雄演出の舞台『近松心中物語』のヒロイン・遊女の梅川の役をオファーされる。1997年、42歳のときである。同作は蜷川が配役をたびたび替えつつ再演を繰り返してきた作品で、梅川の役を交替するにあたり中根が高橋の起用を提案したという。

蜷川とは彼が監督した映画『魔性の夏 四谷怪談より』に出演して以来だった。じつはそれ以前にも18歳のとき、彼の演出するシェイクスピア劇『リア王』に3姉妹の末っ子であるコーデリア役で出演を打診されたことがあった。だが、高橋は出演交渉のため呼び出されたしゃぶしゃぶ店で食べるだけ食べたあと、「私、このお仕事、やっぱりやめます」と言い残して帰ってしまい、蜷川と中根を唖然とさせるという“事件”を起こしていた。当時の彼女には、舞台に立つ自信がどうしても持てなかったらしい。

そんな一件があっただけに、蜷川は『近松心中物語』で中根から高橋を推薦されても当初は渋ったらしい。そこを中根は食い下がって了承してもらう。彼女のほうも、地方でも2ヶ月公演するとあって、子供のことを考えると家は空けられないと一旦は断っている。だが、中根から「子供さんのことは何とかする」と説得されたうえ、夫も「家のことは何とかするから」と言ってくれたので考え直し、このチャンスを逃したらもう二度と舞台はやれないのではないかと決意を固めた。

「あれだけ騒がせたのだから、仕事で返していかないと」

彼女はまた、かつて舞台に穴を開けてしまったことへの後ろめたさも引きずっていた。それゆえ《あれだけみなさまに迷惑をかけ、騒がせたのだから、その穴埋めは仕事で返していかないと、という気持ちがありました。女優として、観ていただいた方々にも、本当に観て良かった、と思っていただけるような私の作品を一つでも残しておきたかった》という（『東京人』2002年3月号）。本当の意味での初舞台となったこの作品は、彼女のこれまでの波瀾万丈の人生が役に投影され、蜷川も満足する傑作となった。

『近松心中物語』はのち2001年に梅川役を富司純子に替えて再演されたが、大阪公演のあと東京公演の直前、富司が急遽降板する。この事態を受け中根から代役を懇願された高橋は、《大丈夫出られるわ。中根さんには借りがあるもの》と言って、撮影中だった映画をいったんストップして引き受けたという（『悲劇喜劇』2020年3月号）。稽古できたのはわずか3日、相手の忠兵衛役も以前の公演での坂東八十助（のちの三津五郎）ではなく平幹二朗に替わっていたが、見事に乗り切った。このとき彼女は中根や蜷川たちへの借りばかりか、かつて舞台を投げ出したときの借りも完全に返したのだろう。

俳優をやめようとした時期も

『近松心中物語』に出演してからというもの、舞台は彼女の仕事のなかで大きな位置を占めるようになる。昨年（2025年）も3年ぶりに再演された『サザエさん』をはじめ舞台に3本出演している。ちなみにテレビアニメで描かれる世界の10年後という設定の舞台版『サザエさん』で高橋は磯野フネを演じた。

高橋はデビュー60周年を迎える75歳までは俳優を続けたいとかねてより公言してきた。そのため、芸歴50年となった2020年にも記念の催しは10年後に延ばしてもらった。ただ、その後のコロナ禍で、「自分が本当に好きなものって何なのだろう」と考える機会が増え、芝居以外のことも学んでみたくなり、俳優の仕事は2021年をもってやめるつもりでいたという（『婦人公論』2022年7月号）。

しかし、2021年6月、最後のつもりで臨んだ舞台『キネマの天地』の上演中、まだやりきっていない、やめてはいけないと強く感じた。その3日後には新たにミュージカル『HOPE』のオファーを受け、これは「やりなさい」というお告げだなと思い、出演しようと決める。それ以前にもミュージカル経験はあったものの、歌うのは初めてだった。

13歳で亡くなった兄、母が晩年に叶えた“夢”

高橋は若い頃には命を絶とうとまで追い詰められたこともあったが、それでも乗り越えられたのは両親、また10歳上の兄の存在が大きかった。脳性麻痺のあった兄はずっと寝たきりのまま13歳で亡くなった。当時、高橋は幼くてまだ死というものが理解できなかったものの、その後、逆境に立たされるたびに兄のことを思い、自分には命があり元気な体があるのだからと勇気が持てたという。

父は30年ほど前に78歳で亡くなった。一方、母はその歳で「一生に一度、一人暮らしをするのが夢なの」と宣言し、自分で賃貸マンションを探して、高橋たちと同居していた家から引っ越した。念願をかなえ、自分の部屋に友人を招いては楽しくすごしていたらしい。その後、転倒したことをきっかけに5年ほどで同居生活に戻ったとはいえ、母が89歳で亡くなる直前、「あのとき、一人暮らしをして本当によかった」と言うのを聞き、高橋は夢をかなえるのは何歳でも遅くないと思うようになったという。

変化を恐れた18歳から“変化を楽しむ”71歳へ

高橋は60代に入ってから、夫とともにどんなふうに死を迎えたいか希望をあらかじめ意思表示しておく「リビング・ウイル」を作成したという。とはいえ、彼女は103歳まで生きると宣言しているから、まだまだ先は長い。最近のインタビューでは、80歳までは俳優業を一生懸命やり、そのあとは外国の人たちに着物などの日本文化を伝えたいと語っている（『女性自身』2025年7月15・22日号）。

そうやって目標を設定しつつも、今後の出会いしだいで変化することを楽しみたいという。#1で紹介したように彼女が18歳のとき、「自分がどんなふうに変わってしまうかと思うと怖い」と語っていたことを思えば、これ自体が大きな変化だ。一方で、そのとき語った「何歳になっても、何かしたいことのある人でいたい」という思いを70代になったいまも持ち続けていることに驚かされる。彼女がますます生き生きして見えるのも、そこに理由があるのだろう。

（近藤 正高）