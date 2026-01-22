『アメトーーク！』NARUTO大好き芸人が集結 スタジオ騒然のサプライズも【出演者一覧】
きょう22日放送のテレビ朝日系バラエティー『アメトーーク！』（後11：15）では、全世界累計2億5000万部以上という発行部数を誇る大人気マンガ『NARUTO‐ナルト‐』をこよなく愛する『NARUTO大好き芸人』たちが大集結する。
【番組カット】アツい！NARUTO大好き芸人が大集結
せいや（霜降り明星）、岩井勇気（ハライチ）、生駒里奈、品川祐（品川庄司）、奥田修二（ガクテンソク）、ニシダ（ラランド）、ロジャー（大自然）が、作品の魅力を熱烈プレゼン。まずは、友情や努力、闇深いテーマや個性的な忍術が丁寧に描かれたこの“ナルトの成長物語”について、わかりやすく解説する。
芸人たちは推しキャラや、胸熱シーンについても大熱弁。せいやは、自分の影を操り、つなげた相手に自分と同じ動きを強いるキャラ・奈良シカマルの「影真似の術」を、蛍原＆太田で“実戦”するのだが…。品川から推しキャラに「すごく似てる」と言われた岩井、さらに生駒は、胸熱シーンの連続に涙が止まらない。
ほか、せいややロジャーが「ロスになった」と語る人気キャラの最期や、命をかけて仲間や家族を守るという強い想い、そしてナルトの出生の秘密など、思わず引き込まれるエピソードも続々登場。品川が「年をとっても親目線や先輩目線で見られる」と語るとおり、ナルトの両親の言葉を目の当たりにした超初心者・蛍原も「子どもに言いたいことを全部言ってくれてる」と、すっかり胸を打たれる。そんな中、ラストには、スタジオ騒然の（秘）サプライズも。『NARUTO‐ナルト‐』をまったく知らなかった人も、きっと読んでみたくなる、胸熱シーン大連発の1時間となる。
MC
蛍原徹
ゲスト
せいや（霜降り明星）
岩井勇気（ハライチ）
生駒里奈
品川祐（品川庄司）
奥田修二（ガクテンソク）
ニシダ（ラランド）
ロジャー（大自然）
MC側ゲスト
太田博久（ジャングルポケット）
【番組カット】アツい！NARUTO大好き芸人が大集結
せいや（霜降り明星）、岩井勇気（ハライチ）、生駒里奈、品川祐（品川庄司）、奥田修二（ガクテンソク）、ニシダ（ラランド）、ロジャー（大自然）が、作品の魅力を熱烈プレゼン。まずは、友情や努力、闇深いテーマや個性的な忍術が丁寧に描かれたこの“ナルトの成長物語”について、わかりやすく解説する。
ほか、せいややロジャーが「ロスになった」と語る人気キャラの最期や、命をかけて仲間や家族を守るという強い想い、そしてナルトの出生の秘密など、思わず引き込まれるエピソードも続々登場。品川が「年をとっても親目線や先輩目線で見られる」と語るとおり、ナルトの両親の言葉を目の当たりにした超初心者・蛍原も「子どもに言いたいことを全部言ってくれてる」と、すっかり胸を打たれる。そんな中、ラストには、スタジオ騒然の（秘）サプライズも。『NARUTO‐ナルト‐』をまったく知らなかった人も、きっと読んでみたくなる、胸熱シーン大連発の1時間となる。
MC
蛍原徹
ゲスト
せいや（霜降り明星）
岩井勇気（ハライチ）
生駒里奈
品川祐（品川庄司）
奥田修二（ガクテンソク）
ニシダ（ラランド）
ロジャー（大自然）
MC側ゲスト
太田博久（ジャングルポケット）