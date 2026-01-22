昨季限りで巨人3軍監督を退任した駒田徳広氏（63）が20日に放送されたBSフジ「プロ野球 レジェン堂」（火曜後10・00）にゲスト出演。若手時代に衝撃を受けた後輩について語った。

史上初となるプロ初打席満塁本塁打を記録するなど、巨人と横浜（現DeNA）で通算13本の満塁アーチを放ち、“満塁男”の異名を取った駒田氏。1980年ドラフト2位で桜井商（奈良）から巨人入りしたが、1学年上に岡崎郁、1学年下には槙原寛己、吉村禎章、村田真一らがいた。

当初、藤田元司監督は「（身長）1メーター90もあるような左ピッチャーなかなかいないから1年間はやってもらう」と駒田を投手として育成する方針だったが、新人時代の合同自主トレ（当時は監督・コーチも参加）で初日にブルペン入りしたものの捕手は内野コーチで、2日目はプロ経験のない左利きの副寮長＆手には一塁手用のミット。

期待されていないと考え、1年目から野手で勝負したいとコーチに直訴したところ、藤田監督が「野手やらせろ！」と渋々ながら認めてくれてプロでの投手生活はわずか2日間で終わったという。

そんな駒田氏。「ただ、打つほうも全然ダメでしたね。だんだんだんだんダメになっていって」と当初は2軍で伸び悩む。

そして、「こういうヤツがプロ入るんだよなって思いましたね。こういうヤツがジャイアンツ入るんだよ…」とその才能に驚いたのが1年後輩で入団してきたPL学園出身の吉村だった。

それまで「1個先輩が岡崎さんでしょ。岡崎さんと自分しか見てないわけですよ。こんなもんでいいんだって思ってしまった、若いから。下手っぴでいいんだって。岡崎さん、ごめんなさいね。吉村が入ってきたら…」

当時の巨人では月に一度、成績が貼り出されていたそうで、この年、3年目の岡崎は打率.236、2年目の駒田は.226という2軍での打率だったが、新人の吉村はいきなり「3割6分台」と忘れもしないという。

「こういうヤツがプロに来るんだよ…」と衝撃を受けた当時の若手選手・駒田。「3年ぐらいはこの世界に置いてもらえるかも分からないけど…。僕は2年目だけど…。岡崎さん…ヤバいんじゃない？俺たち…っていう感じだったですよ、本当に」とぶっちゃけて笑わせた。