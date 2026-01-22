きょう1月22日、俳優の高橋惠子が71歳の誕生日を迎えた。明日1月23日には高橋がプロデューサーを務めた、夫の高橋伴明監督の映画『安楽死特区』が全国公開される。それに先立って年明け1月5日に行われた同作の完成披露上映会に登壇した彼女は、監督が現在軽い脳梗塞で入院中だと公表し、《今日はここに立てないけど、くれぐれもみんなによろしくということで、そのこともみなさまに伝えたい》と語った（「テレ朝NEWS」2026年1月5日配信）。（全2回の1回目／続きを読む）

夫の映画に「私も出たい！」と直訴

高橋は俳優デビュー55周年だった昨年（2025年）にも、夫が監督した映画『「桐島です」』に出演している。同作は、タイトルにあるとおり実在の人物である桐島聡を主人公（演じたのは毎熊克哉）に、1970年代の連続企業爆破事件の犯人の一人として指名手配されながら逃亡・潜伏生活を半世紀近く送ったその人生を、事実に創作で肉付けしながら映画化したものだ。そのタイトルを聞いた高橋は「私も出たい！」と、初めて自分から夫に直訴して出演したという（『女性自身』2025年7月15・22日号）。彼女が演じたのはラストに出てくるAYAという謎の女で、現在の国際情勢に対する監督のメッセージをうかがわせるような登場の仕方だった。

そもそも夫とはその監督作品『TATTOO〈刺青〉あり』（1982年）に出演したのが馴れ初めで、出会って半年でスピード結婚したあともたびたびその作品に出演してきた。この間、一男一女を儲け、娘が19歳で結婚したため早くに孫もでき、かつては高橋の母、夫、娘夫婦と孫たちと4世代、9人で暮らしていた時期もある。このことを含め、彼女はメディアで家族について話すことも多い。デビューのきっかけにも家族が絡んでいた（なお、彼女の結婚するまでの姓は「関根」だが、この記事では以下、便宜上「高橋」で統一する）。

北海道で生まれ、父の夢を受け継ぎ俳優に

高橋の父は終戦後、祖父と一緒に開拓民として福島から北海道に移住し、彼女が生まれたときには酪農を営んでいた。のちに彼女は戸籍を取り寄せることがあり、出生地の欄に「北海道川上郡標茶(しべちゃ)町熊牛原野(くまうしげんや)番外地」とあるのを見て、自分は番地がつけられないくらいの原野で生まれ育ったのかと驚いたという。



若かりし頃の高橋惠子。当時は「関根恵子」として活動 ©文藝春秋

自然豊かな環境で育った彼女だが、その後、サラリーマンに転身した父が定年退職したのを機に一家で上京する。父は小学校卒で教育の大事さが身に染みていたからか、一人娘の彼女を東京の大学に行かせようと思っていたらしい。

しかし、高橋が中学2年のとき、自宅に映画会社の大映から電話があり、スカウトされる。その少し前、近所の写真館へ家族写真を現像に出しにいった彼女を、大映のスチールマン（カメラマン）がたまたま見かけていたのだ。本人は子供のころから内気な性格で、自分が俳優になるなど夢にも思っていなかったが、父は反対するどころか、自身が昔俳優になるのが夢だったので喜び、大学に行かなくてもいいから女優になりなさいと勧めたという。

「おんなになるの」と心でつぶやいた“初体験シーン”

大映とは中学卒業を待って1970年春に契約を結び、当時の本名「関根恵子」として『高校生ブルース』でデビューする。当初は『おさな妻』がデビュー作となるはずだったが、『高校生ブルース』の主演女優が急遽降板したため、撮影所の所長から「これをやってもらいます」と台本を渡され、有無を言わさず出演が決まった。女子高生が妊娠するというショッキングな内容で、ヌードシーンもあったにもかかわらず、それを観た両親は「よく頑張ったね」とねぎらってくれたという。

続く『おさな妻』では、高校生にして中年男性と結婚するという役どころだった。彼女はこのときのことを数年後に雑誌に寄稿した手記（『婦人公論』1973年8月号）のなかで、《結婚初夜を迎えるシーンなどは、それはそれは大変で、終わった後は、しばらく呆然としていた。監督の注文は、もっと苦痛の表情をというのだけれど、私の知っている苦痛は、虫歯が痛いとか、おなかが痛いとか、せいぜいそんなところだから、これは何とかしなくてはと思い、一生懸命心の中でつぶやいた。／『私はおんなになるの、おんなになるの……』》と振り返っているが、何ともいじらしい。

きわどい場面を売りにした作品が次々と

『おさな妻』はヒットし、物怖じしない演技も評価され、ゴールデン・アロー賞新人賞を受賞した。当時すでに映画業界は斜陽で、日活がロマンポルノ路線に転じるなど、各社は若手女優にセックスアピールを要求する方向に傾いていた。大映もまた"レモンセックス路線"と称して高橋のきわどい場面を売りにした作品を次々と製作する。

しかし、本人からすれば、ヌードシーンや性的な内容ばかりがクローズアップされることには抵抗があった。《でも、私一人の力ではどうすることも出来なくて、だったら出ないで辞めるしかない感じだったので……。後はもうそんな売り方を食い破るくらいの演技力を身につけていい女優になるんだって、自分に言い聞かせていました》と彼女は後年明かしている（『キネマ旬報』2012年11月下旬号）。

入社以来1年半で映画7本に出演し、始終撮影に追われ、休めたのはわずか年3日だった。当初は、ほかのことはすべて捨てて俳優業に賭けてみようと意欲に燃えていた彼女もだんだん疲弊し、やがて《ここまで自分の実生活の時間がなくて、演じている時間のほうが長いというのは、さすがに自分がいびつなものになってしまうんじゃないか》と懸念を覚え（同上）、大映社長に「辞めます」と申し出た。すると、すでに次の出演作を製作発表したあとだったので、これが最後でいいからとにかくやってほしいと言われる。

演技の面白さに目覚めるも、一時は人間不信に

だが、このときの映画、増村保造監督の『遊び』（1971年）で高橋は初めて演技の面白さに目覚め、改めて頑張ろうと決意、続けて映画『成熟』、大映製作のテレビドラマ『ザ・ガードマン』の最終話に出演した。その矢先、1971年12月に大映が倒産してしまう。スターだった彼女にはたちまちほかの映画会社やプロダクションから誘いの声が殺到するが、盾となってくれる会社がなくなったため彼女自ら話を聞いたり断ったりせねばならず、そのなかで業界の裏面も目の当たりにして一時は人間不信に陥ったという。

考えた末に東宝を所属先に決めると、映画だけでなくテレビドラマにも引っ張りだことなる。なかでも1972年にスタートした刑事ドラマ『太陽にほえろ！』のシンコ役は人気を集める。出演を始めてからまもなくして火野正平がゲスト出演した回で主演に抜擢され、このときの火野とのやりとりをプロデューサーの岡田晋吉が面白がり、のちに少年課の警官から刑事へと"昇格"するきっかけとなった。

以来、警視庁七曲署の刑事である萩原健一演じる「マカロニ」、その殉職にともない登場した松田優作演じる「ジーパン」の相手役を務めることになる。ジーパンものちに殉職するが、いちばん幸せなときにしようということで直前のエピソードから急にシンコと恋人役に設定された……という逸話も残る（岡田晋吉編『ノベライズ 太陽にほえろ！』ちくま文庫、2020年）。

環境庁のクレームで撮り直しになった全裸シーン

映画でも話題を振りまいた。熊井啓監督の『朝やけの詩(うた)』（1973年）では、長野県・上高地の明神池で彼女が全裸で池に飛び込んで泳ぐシーンを撮影した。物語は開拓村に生きる父娘が、自然を破壊して開発を推し進めようとする大企業と闘うという内容で、彼女の生い立ちからしてもぴったりの役だった。だが、上高地は国立公園の一部とあって、公園を管理する環境庁（当時）が「神秘的な上高地の景観を壊し、ほかの公園利用者に迷惑を及ぼす」としてクレームを入れ、同シーンは長野県内の青木湖で撮り直しとなる。

映画公開時の週刊誌のインタビューで彼女は、これからの世の中をどうつくっていきたいかとの質問に、《五十歳になったとき、日本の自然が、少なくともいまと同じでありますように。これ以上の破壊は願い下げにしたいの》と答えている（『サンデー毎日』1973年11月25日号）。同じ記事では「何かこわいコトはない？」と訊かれ、《自分自身がコワイ》として《どんな風に変わっちゃうのかしらなんて思うとね、コワいの。人間って弱いとこあるでしょう。でもネ、私、何歳になっても、何かしたいことのある人、ユメを持ってる人、かわいい人、そして未完成な人でいたいの》と答えていた。この数年後に彼女がとった行動を思えば、何やら予見めいている。

20歳の時に作家と交際、俳優を辞める決意を固めたが…

高橋は20歳のとき、デビュー当時に雑誌で対談した作家と5年ぶりに再会したのをきっかけに交際を始める。15歳から大人のなかで仕事をしてきて、本当に心を開いて話せる相手のいなかった彼女には、真剣に話を聞いてくれる彼になら自分のすべてを預けてしまってもいいと思えたらしい。22歳になっていた1977年には俳優をやめる決意を固め、二人で飛騨の山中にある小さな村で生活を始める。

だが、彼女は心の底では仕事を続けたかったのだろう。あるとき、家で飼っていた猫がいなくなり近所を探していたところ、古い小屋を見つけ、そこで観客がいるつもりでちょっと演技をしてみたという。このときのことを彼女は後年、エッセイストの阿川佐和子との対談で次のように語っている。

〈《猫を探して歩きながら、空を見上げながら、ふと「私を見てほしい、私はここにいるのに」って思ったんです。十六軒しか家がないようなところにいても、私は自己顕示欲とか、自分をわかってほしいという思いが強いんだ、結局、私は女優をやりたいんだって、そのとき自覚しました》（阿川佐和子『阿川佐和子のこの人に会いたい9』電子書籍版、文藝春秋、2013年）〉

このころ、雑誌のモデルの仕事で上京した折、たまたま会った演出家の福田陽一郎から舞台出演の話を持ちかけられ、やってみることにする。それが1979年7月に東京・渋谷の西武劇場（現・PARCO劇場）で上演された『ドラキュラ』だった。それまでにも松田優作が仲間とやっていた劇団に誘われてノーギャラで舞台に出たことはあったものの、本格的な舞台公演はこれが初めてで、俳優としても2年ぶりの出演作となった。

"111日間失踪事件”の真相は…

ところが彼女は公演途中、突如として失踪してしまう。しばらくして例の彼と海外に渡ったと判明した。逃避行は111日間におよび、11月に二人そろって帰国、彼女はマスコミから集中砲火を浴びる。数日後に開いた会見では、逃避行の理由について訊かれても「私にとってはこうするしかなかった」と答えるばかりだった。

公演のほうは1日休演となったあと市毛良枝を代役に立てて続行され、何とか千秋楽を迎えていた。帰国後、演出の福田のもとを訪ねた高橋は、公演を無断で降りた理由を問われ、役作りのため染めた金髪のロングヘアを彼に切られてしまい、もうだめだと思った……と打ち明けたという。これに対し福田は、舞台に熱中する彼女に、彼が嫉妬から嫌がらせをしたのだと推察した（福田陽一郎『渥美清の肘付き――人生ほど素敵なショーはない』岩波書店、2008年）。

彼女はその後、きちんと謝罪し、舞台に穴を開けた損害賠償もできるかぎりのことをしたうえ、1年間謹慎する。彼とはけっきょく1981年に別れ、それを報告するため再び記者会見を開いている。プライベートなことにもかかわらずわざわざ会見で発表したのは、ちょうど映画『魔性の夏 四谷怪談より』の撮影に入る直前で、自分が黙っていれば撮影現場に報道陣が来てスタッフや共演者に迷惑をかけるとの彼女の配慮からだった。

「あれは恋愛ではなかったのかもしれません」

後年、彼女は元恋人との関係を顧みて《極端なことを言えば、あれは恋愛ではなかったのかもしれません。自分以外の誰もが敵にしか見えない中で、「この人なら自分をわかってくれるだろう。一緒にいることで自分探しができるかもしれない」と思えた、そんな師匠と弟子のような関係でしたから》と振り返っている（『婦人公論』2003年3月22日号）。（つづく）

（近藤 正高）