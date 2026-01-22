AKB48°ËÆ£É´²Ö¡õÀîÂ¼·ë°á¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎËË¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤Ë¤Ã¤³¤ê¡ªÃçÎÉ¤·¥³¥ó¥Ó¤¬Ì¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø
½Ü¤Î¥°¥é¥Ó¥¢Èþ½÷¤¿¤Á¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤¹¤ë¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¥¶¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤Îvol.82¤¬¡¢1·î29Æü¤ËÈ¯Çä¡£AKB48¤Î°ËÆ£É´²Ö¤ÈÀîÂ¼·ë°á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌ©Ãå¤·¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÃçÎÉ¤·2SHOT¤Ê¤É¤â¸ø³«
vol.80¤è¤ê¡¢AKB48¤Î20¼þÇ¯µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö10Ç¯¸å¤â¤Þ¤¿·¯¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡£¡×¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢21Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿AKB48¤Î¼¡Âå¤òÃ´¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤¹¤ëÏ¢ºÜ¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Âè3²ó¤Ï¡¢19´üÀ¸¤Î°ËÆ£É´²Ö¤ÈÀîÂ¼·ë°á¤¬ÅÐ¾ì¡£
2·î25Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î67ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÌ¾»Ä¤êºù¡×¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë°ËÆ£¤È¡¢ËÜ¥·¥ó¥°¥ë¤Ç½é¤ÎÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÀîÂ¼¡£¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦2¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤»¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¾Ð´é¤äÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ½¾ð¤«¤é¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥«¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡¢2¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¼ý¤á¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¤Î20¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤äÇ¯Ëö¤Î²ÎÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ø¤Î½Ð±é¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ä¡¢ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¡¢½éÁªÈ´¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¼ýÏ¿¡£2¿Í¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ÎAKB48¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»×¤¤¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£