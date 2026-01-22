全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京駅構内のクラフトクッキーブランド店『東京ばにゃ奈クッキーズ』です。

『東京ばにゃ奈クッキーズ』ビッグソフトクッキーチャンクル（3個入）1080円（金・土・日・祝限定）

金・土・日・祝の限定販売とあってレア度は高め。見かけたらゲットすべし。バナナとキャラメルの香りがふわっと広がり、見た目ほど甘くない。

まるでスコーンのような食べ応えで、ふっくらとしたしっとり食感がクセになる。ミルク、キャラメル、ホワイトの風味が異なるチョコレートがコロコロ入っているのも楽しい。

ビッグソフトクッキーチャンクル（3個入）1080円

『東京ばにゃ奈クッキーズ』ビッグソフトクッキーチャンクル（3個入）1080円（金・土・日・祝限定）

『東京ばにゃ奈クッキーズ』ビッグソフトクッキーチャンクル（3個入）1080円（金・土・日・祝限定）

駅構内『東京ばにゃ奈クッキーズ』

2025年7月オープンの『東京ばなな』が手掛けるクラフトクッキーブランド。通常販売のサクほろなクッキーは、バナナバターや梅バター、トマトチーズなど全6種類。

［店名］『東京ばにゃ奈クッキーズ』

［住所］改札内1階・中央通路

［電話］0120-384-440（お客様窓口）

［営業時間］6時半〜21時半

［交通］八重洲中央口から徒歩1分

※画像ギャラリーでは、東京駅の手土産ベスト5の画像がご覧いただけます。

撮影／鵜澤昭彦、取材／井島加恵

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

2026年1月号

【画像】東京駅の手土産特集、おすすめ5店を一挙公開！（11枚）