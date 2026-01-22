東海地方の各地できのうから断続的に雪がふり、三重県菰野町でも、けさ道路に雪が積もりました。

（藤井竜太郎記者 午前5時半ごろ）

「三重県菰野町です。現在役場近くの交差点にいるのですが、雪はちらほら舞っています。行き交う車も屋根に雪をのせながら、若干スピードを落としながら走行しているのがわかります」

三重・いなべ市では積雪15cm 大雪警報発令も午後2時過ぎに解除

また、午前9時には三重県四日市市で、積雪5cmを観測しました。





（鈴鹿市から通勤）「いつもより1時間早く出た。朝ふぶいていたので。この辺で雪が降るのは珍しくて、皆さんもけさ早くから駅前に並んでいた」

（四日市市民）

Ｑ.防寒はしている？

「いっぱい着込んでいる」

Q.何枚くらい？

「5枚くらい」

いなべ市では、15cmの積雪を観測。大雪警報が発表されていましたが、午後2時過ぎに解除されました。

名古屋市内は積雪なしも 凍える寒さに…

また、名古屋市内も未明に雪がふりましたが、これまでに積雪は観測されていません。しかし、けさの最低気温が-0.7℃と厳しい寒さに。通勤・通学の時間帯は凍える寒さとなりました。



（新幹線で東京に向かう人 午前9時過ぎ）

「一応早めに来るようにした。ここから数日雪が続くみたいなので、帰りが心配」



（新幹線で東京から来た人）

「新幹線は大丈夫だった」

Q.帰りの心配は？

「特には心配していない」



東海道新幹線は、けさ、雪の影響で名古屋と京都の間で速度を落として運転。名古屋駅を発着する上りの列車には、最大30分ほどの遅れが出て、午後になっても影響がありました。

各地で「予防的通行止め」実施

高速道路は、昨夜10時からきょうにかけて、「予防的通行止め」が行われました。



名神高速の上りが、栗東湖南ICと一宮JCT間。下りは一宮ICから栗東湖南ICの間で、東海環状道は養老ICと美濃関JCTの間で「予防的通行止め」が行われましたが、午前11時に全て解除されました。

（藤井記者 午前11時ごろ）

「岐阜県関ケ原町です。先ほどまで晴れていたのですが、かなり雪が強くなってきました。視界もかなり見えづらくなっています」



最大7cmの積雪を観測した岐阜県関ケ原町。午前9時半ごろに軽乗用車とトラックが衝突する事故があり、軽乗用車の男性が意識不明の重体に。

前日に融雪剤をまいた高校も…

きのう21日の午後、名古屋市名東区の東邦高校では、きょうの入学試験を前に教職員らが校門前や屋外階段に融雪剤をまきました。

（東邦高校 野粼久美子教頭）

「雪の可能性があるということで、受験生のみなさんにけがが無いよう融雪剤を正門前にまきました」



一夜明けると雪の心配もなく、東邦高校では予定通りのスケジュールで、約3000人の受験生が入学試験に臨みました。