「二度見した｡流石に」美人声優、STARTOアイドルとの美男美女ショットに反響！ 「結婚写真かと思った」
声優の岡咲美保さんは1月21日、公式X（旧Twitter）アカウントを更新。STARTO ENTERTAINMENT所属のレジェンドアイドルとのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
ファンからは「中々見ることの出来ないツーショット」「二度見した｡流石に」「ガチのtier GOD」「大スターの仲間入り」「結婚写真かと思った」「2人とも小顔」などの声が寄せられました。
【写真】美人声優＆STARTOアイドルとの美男美女ショット
「ガチのtier GOD」同アカウントは「堂本光一さんとお写真を撮っていただきました！(みほ)」とつづり、2枚の写真を投稿。岡咲さんとDOMOTO（元・KinKi Kids）の堂本光一さんのツーショットです。岡咲さんは白いドレス、堂本さんはストライプ柄のスーツを着用しており、華やかな雰囲気を感じます。まさに美男美女という言葉がぴったりです。
「アイドル2人に挟まれても輝く存在感！」同日の別の投稿では岡咲さん、日向坂46の小坂菜緒さん、藤嶌果歩さんのスリーショットも公開。岡咲さんは同じ白いドレスを着用しています。ファンからは「全部きれいです」「アイドル2人に挟まれても輝く存在感！」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)