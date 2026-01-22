前田典子、“花の82年組”早見優＆松本伊代との3ショット披露に反響「美魔女さんきれい」「皆さん美しい」「すごいスリーショット」
“マエノリ”の愛称で親しまれるモデルの前田典子（60）が、22日までに自身のインスタグラムを更新。“レア”な3ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「皆さん美しい」“花の82年組”早見優＆松本伊代との3ショットを披露した前田典子
前田は「アイドル 花の82年組」と書き出し、1982年デビューの“花の82年組”としても知られる歌手で俳優の早見優（59）、タレントの松本伊代（60）と並んだ写真を投稿。「真ん中に挟んでもらえて嬉しいスリーショット」とつづり、笑顔あふれる貴重なひとときを伝えた。
続けて、「お2人とADMJの新作を見に」「あれこれ迷っておしゃべりして楽しい時間でした」と振り返り、充実した時間を過ごしたことを明かしている。写真では、木目調の壁を背景に、それぞれバッグを手にした3人が並んでポーズ。大人の落ち着きと華やかさを併せ持つ姿が印象的なショットとなっている。
この投稿に、コメント欄には「うわすごい美魔女さんきれい」「皆さん美しい」「1980年アイドル！」「すごいスリーショットですね。私と同世代の三人の方々が綺麗に写ってある姿、感激しました」などの声が寄せられている。
