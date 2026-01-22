“国内最大級”クリエイターの祭典「HandMade In Japan Fes’ 冬（2026）」過去最多の来場者で盛況 日本ものづくりに海外客も注目
ハンドメイドマーケットプレイス「Creema」の運営などを手掛けるクリーマは17日と18日、東京ビッグサイトにて、日本最大級のクリエイターの祭典「HandMade In Japan Fes’ 冬（2026）」を開催。これまでの“冬開催”（2019年以降）で来場者は過去最多となった。
【画像】ハンドメイドの「バッグチャーム」ほかアイテム紹介
同イベントは、当日1500円（前売り券、両日券あり）の入場料が必要。2013年にスタートし、2019年より夏と冬の年2回開催に。今回で18回目となる。
当日は、公募で選ばれた全国3000人のクリエイターによる、個性あふれるブースがずらりと並んだ。このほか、70種類ものワークショップ、9組の音楽＆お笑いライブステージ、80もの手作りフード＆ドリンク店舗も併設された。アクセサリーやバッグチャームなどのファッションアイテム、インテリアやキッチンアイテム、アート作品や手芸など、多様なものづくり作品に来場者は夢中になっていた。
過去に何度も出展しているというクリエイターは、「自分の作品を直接『かわいい』と言って購入してくださるのがうれしい。一期一会ですね」としみじみ語っていた。
また海外からの来場者も多数来場していたことも特徴。同社担当者は「コロナ禍前から、海外のお客様にはたくさんお越しいただいており、コロナ禍以降、徐々に回復し、現在では以前にも増してたくさんの方にご来場いただいているような感覚があります」とコメントした。
なお2025年1月から「韓国エリア（韓国館）」が新設され、今回は30組が出展した。韓国最大級のクラフトマルシェ「K-HANDMADE FAIR・K-ILLUSTRATION FAIR」の主催者からの声がけを機に実現したエリアで、クリーマ担当者は「『ぜひ韓国の人気クリエイターにも日本のマーケットを体験させたい』とのご要望をいただきました。韓国のカルチャーやハンドメイド作品は日本でも人気のため、お客さまにもお楽しみいただけると思い、韓国館を継続実施しています」といきさつを説明した。
「韓国エリア（韓国館）」に出展していた、アロマオイルをあつかう「youbeyou」のクリエイターは、この出展のために来日。「日本の方々は、自然由来のものを大切にしてくれる」と期待を込めた。
次回は“夏”開催で、7月11日と12日に同会場（東京ビッグサイト西1・2ホール）で開催予定。
