元横綱 若乃花・花田虎上、小6娘の進学先が決定 妻が家族ショットとともに報告「いよいよ春から中学生ですね」
元横綱・若乃花でタレントの花田虎上（55）の妻・倉実さんが22日、自身のブログを更新。家族で食事を楽しむ写真とともに、小学6年生の娘・桃果さん（もか・11）の進学先が決まったことを明かした。
【写真】「春から中学生」進学先が決まった小6娘・桃果さん＆花田虎上の仲むつまじい親子2ショット
倉実さんは「Mokaの春からの進学先が決まってあっという間に10日 ホッとして、ちょっと気が抜けていましたが そろそろスイッチオン 卒業式の袴の準備も完了しました！」と、進学先が決まったこと、卒業へ向けての準備が整ったことを報告し、虎上と桃果さんの仲むつまじい2ショットを披露している。
続けて「慎重な性格で、『こうなったらどうしよう』と頭の中でシミュレーションするがあまり心配性になるところがあるMoka これから始まる新しい毎日が 笑顔にあふれた明るい未来になりますように 心から祈っています」と優しい言葉でエールを送っていた。
ブログには、家族で夕食を楽しむ複数枚の写真が掲載されており、高校生の娘・百華さん（わか・16）の姿も公開している。
無事に進学先が決まったことについて、コメント欄には「新春にMokaちゃんの進学先が決まりホッとされましたね」「いよいよ春から中学生ですね 晴れの日に向けて袴の準備も整い卒業式が待ち遠しいですね」「姉妹ちゃんの成長嬉しい限りです」などと、祝福する声が集まっていた。
虎上は、前妻の美恵子さんと1994年に結婚し、子ども4人を授かるも、2007年に離婚。倉実さんとは08年に再婚し、百華さん、桃果さんが誕生している。
