¡¡ÆÉÇä¿·Ê¹¤Î¶¶ËÜ¸ÞÏºÆÃÊÌÊÔ½¸°Ñ°÷¤¬22Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦55¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬·Ç¤²¤¿°û¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇÎ¨¤ò2Ç¯¸ÂÄê¤Ç¥¼¥í¤Ë¤¹¤ëÀ¯ºö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Ï23Æü¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç²ò»¶¤òÀë¸À¤·¡¢½°±¡Áª¡Ê27Æü¸ø¼¨¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£19Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢°ÂÄê¤·¤¿¹ñ²È±¿±Ä¤Î¤¿¤á¤ÎÁªµó¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤ä¼«°ÝÏ¢Î©À¯¸¢¤Î¿®¤òÌä¤¦¤Ê¤É¤È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿°û¿©ÎÁÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö2Ç¯´Ö¤Ë¸Â¤ê¾ÃÈñÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ò·Ç¤²¡¢¡Öº£¸åÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¹ñÌ±²ñµÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºâ¸»¤ä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¤¢¤êÊý¤Ê¤É¡¢¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤ò²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡²ò»¶¤ÎÂçµÁ¤Ê¤É¡¢¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¤·¤¿ÅÄÃæ¿¿µª»Ò¸µ³°Áê¤È¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç°ã¤¦¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¶¶ËÜ»á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿¿µª»Ò¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÅÄÃæ»á¤Ï¤³¤ÎÀ¯ºö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿ÍÊ¹¤¤Î¤¤¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢¿©ÎÁÉÊ¤ò¸ºÀÇ¤Ë¤·¤¿¾ì¹ç¡¢5Ãû±ß¸º¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤³¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢ºâ¸»¤òÍýÍ³¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¸¡Æ¤¤ò²ÃÂ®¡×¤È¤¤¤¦²ó¤ê¤¯¤É¤¤É½¸½¤Ï¡¢±ÊÅÄÄ®ÍÑ¸ì¤Ç¡Ö¼Â»Ü¤·¤Ê¤¤¡×¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤È¼è¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¤¡£¶¶ËÜ»á¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¡È¸¡Æ¤¤ò²ÃÂ®¡É¤È¤¤¤¦¤è¤¯¤ï¤±¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡£¤³¤ì¤Ï¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¿µ½ÅÇÉ¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¡£ÅÞÆâ¤«¤é¤ÎÈãÈ½¤ÎÀ¼¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÂå¤ï¤ê¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¹â»Ô»á¤Ï¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¤ò¡ÖÈá´ê¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£¶¶ËÜ»á¤Ï¡ÖÈá´ê¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÂ¿¿ôÇÉ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£ÅÙ¤ÏÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤Ã¤¿¤é»ä¤Î»×¤¦Â¸Ê¬¤ä¤é¤»¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡¢ÂÅ¶¨¤Î»ºÊª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤ºÌäÂê¤Ï¡¢ºâ¸»¤È¤«¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¹ñÌ±¤¢¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¡£²¿¤Ç¼«Ê¬¤Ç¼¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢¡ÖÅöÁ³¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÈãÈ½¤Ï½Ð¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£