安倍晋三・元首相（当時６７歳）を銃撃し、死亡させた凶行に対し、奈良地裁は２１日、山上徹也被告（４５）に無期懲役を言い渡した。

判決の傍聴を望んだ人や実際に傍聴した人からは、様々な声が上がった。

この日、用意された一般傍聴席は３１席。奈良公園春日野園地（奈良市）に設けられた抽選券交付会場には、午前８時半からの１時間で６８５人の希望者が並んだ。抽選倍率は約２２・１倍。初公判に次ぐ倍率だった。

公判は昨年１０月下旬から計１６回開かれた。山上被告自身の言葉を聞こうと、各地から何度も傍聴を求めて奈良を訪れた人もいた。

同１１月に傍聴し、この日も並んだ大阪市淀川区の５０歳代の男性会社員は「被告は多くを語らなかったので、心情の変化があったのかとか、もっと知りたかった」と振り返る。

「宗教の問題など、事件後に与えた影響も大きい」というのは、同市平野区の大学４年生（２２）。大学で刑事訴訟法を学んでいるといい、「裁判所がどのような判断を下すのかが気になった。裁判の間の心情の変化など、被告から語られなかった部分を知りたいというのが率直な気持ち」と話した。

宗教２世という奈良市の無職男性（６０）は、ほぼ全ての公判の傍聴券の抽選に参加した。その中で、被告の妹の証人尋問があった第８回公判を傍聴し、悲惨な家庭事情を語る声を聞いた。

「事件を起こしたことは間違い。検察側の無期懲役の求刑は妥当だ」としつつも、「被告には今後、宗教２世のための活動をしてほしい」と語った。

大阪府枚方市の大学２年生（２０）は「今回の裁判を機に、献金によって家庭が崩壊した宗教２世たちへのサポートのきっかけになってほしい」と期待を述べた。

◇

今回の裁判で最大の争点は量刑で、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）に母親が多額献金したことによる被告の不遇な生い立ちをどの程度考慮するかが焦点だった。

午後１時半から行われたこの日の判決公判では、地裁は事件に与えた影響については「影響を及ぼしたとは認められない」とした。

この判決について、奈良市に住む７０歳代のパート従業員の女性は「人命を奪ったことを非難されるのは当然と思う反面、不遇な生い立ちを考えると、無期懲役は重いと感じた」と話す。

山上被告は判決理由を無表情でうつむきながら聞いていたといい、「裁判長の言葉をかみしめ、受け入れているようにも見えた。実際に見ると凶悪犯という印象を受けなかっただけに、社会復帰のチャンスがあっても良かったのでは、と考えさせられた」と話した。

京都市中京区、僧侶の男性（６７）は４０年前、当時の交際相手が旧統一教会に入信したという。結婚資金の１０００万円を献金したことが判明するなど「自分も被害者のひとり」と語った。

その上で「（山上被告には）残された妹のこともあり、罪を償って社会復帰してほしいと思っていたので、判決を聞いてショックだった。旧統一教会の被害者がどれだけ苦しい思いをしてきたか。人の命を奪ったことは許されることではなく、遺族や関係者の悲しみは大きい。ただ、被告の苦しみが反映されていないのは残念だ」と話していた。