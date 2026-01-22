竹内涼真、井上真央出演のテレビ朝日ドラマ「再会〜Ｓｉｌｅｎｔ Ｔｒｕｔｈ」第２話が２０日に放送された。

銀行強盗と警察官の発砲現場に、小学生だった飛奈淳一（竹内涼真）らが遭遇して、何らかの罪を犯し、拳銃をタイムカプセルに隠したとされる２３年前事件の概要が描かれた。

第２話の序盤、淳一の脳裏に２３年前事件がフラッシュバックした場面で、震える手で拳銃を構えている映像が挿し込まれた。映像は一瞬だったが、その人物はトリガーに左ひとさし指をかけており、左利きだった。

一方で銀行強盗事件後に、山の中で鉢合わせして銃を構えあっている銀行強盗犯大島伸和と警察官清原和雄（弓削智久）は、２人とも右利きで銃を構えていた。

当時の警察は「相撃ち」で双方落命したと判断していたが…。第２話で山の中で鳴り響いた銃声は５発で、いずれもかなり間隔が空いており、双方同時に被弾とは考えにくく、ここに何らかの形で小学生４人が関与したとの見方が浮上している。

第１話の序盤で、警察官になった淳一は右手で拳銃の練習をしていたが、第２話で自宅に帰ってハンバーグを左利きで食べている様子が描かれている。

２３年前の小学生４人の状況と銃声のタイミングから、何らかの事情で拳銃を発砲した可能性があるのは淳一と、佐久間直人（渡辺大知）の２人とみられる。