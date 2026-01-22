多方面で大活躍の津田健次郎が夢中なことは？

2026年1月23日(金)に公開する映画『恋愛裁判』に出演する津田健次郎。



津田は1995年にアニメ『H2』野田敦役で声優デビュー。その後『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』海馬瀬人役で一躍注目を集め、『テニスの王子様』乾貞治役、『ゴールデンカムイ』尾形百之助役、『呪術廻戦』七海建人役、『チェンソーマン』岸辺役など、人気作で存在感を示している。俳優としても2025年には連続テレビ小説『あんぱん』、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』などに出演し、脚本・演出も手掛けるなど、表現者としての才能を発揮。さらに、ナレーションやラジオパーソナリティなど、多方面で活動を続け、低音ボイスと確かな演技力で幅広いファンを魅了している。





今回は、そんな彼の"推し"ているものについて、語ってもらった！

――最近推している、ハマっているものは？

「基本マイブームが起こらないので難しいんですけど、海外旅行はずっと行きたいです」

――最初に海外旅行に行き始めたのはいつですか？

「１歳からジャカルタに住んでいたんです。ジャカルタから日本に一時帰国して...ってこれ海外旅行なのかな(笑)。でも、シンガポールはすごく近いので、よく行っていました。海外ではないんですけど、ジャカルタからバリ島などの島にも行っていましたね。あと、日本に帰国する時、たぶん親父の気の迷いだと思うんですけど、『どうせならヨーロッパ回りで行くか』ということもありました。『逆に遠回りじゃない？』みたいな(笑)。そんな感じではありましたが、小学校2年くらいでヨーロッパに行ったりはしました」

――幼少期に海外行かれていると、「もう旅行はいいかな...」となりそうですが、大人になっても変わらずなのですね

「そうですね、いろんなところに行きたいです」

――大人になってから最初に行きたいと思って行かれたところは？

「大学の時にエジプトに行きました。バックパッカーでふらっと」

――旅選びの基準はあるんですか？

「観光地からちょっと外れたところですね。観光地は観光地で絶対定番なので、それは訪れておいた方がいいと思うんですけど、自分にとってはやっぱり若干マイナーだけど、街自体が世界遺産みたいなところがだいたいヒットします。要は何かを見たいというよりも、街ブラしたいというのが一番の目的なんですよね。だからそういう意味では街そのものが面白いというのが一番の基準かもしれないです」

映画『恋愛裁判』津田健次郎

――今まで訪れたところでベストだったところはどこですか？

「フィレンツェですかねえ...。ベニスも素晴らしかったですけど。とにかく街が素晴らしかったです」

――ちなみに、海外旅行は持ち物でその人っぽさが出るなと思うんですけど、持ち物のこだわりはありますか？

「結構一般的な気はしますが、カメラはちょっと種類が多いかもしれないです。『OSMO』っていうカメラと一眼レフと2種類持っていきます。あと普段そんなに持ち歩かないのですが、海外旅行の時は『スマホを10回以上充電できます』みたいな、結構大きい充電器を持っていきます」

――ぜひ、また旅行話の続編として来年お伺いできるのを楽しみにしております！

「どこかに行っておきます(笑)」

文＝HOMINIS編集部 撮影＝於ありさ

スタイリスト＝藤長祥平 ヘアメイク＝浅津陽介



映画『恋愛裁判』の公開情報はこちら

公開情報

映画『恋愛裁判』

2026年1月23日(金)公開

出演：齊藤京子 倉悠貴 仲村悠菜 小川未祐 今村美月 桜ひなの 唐田えりか 津田健次郎

