¢¡Âîµå¡þÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¡Âè£³Æü¡Ê£²£²Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç£²£°£±£·Ç¯Âç²ñ¤Ë»Ë¾åºÇÇ¯¾¯£±£¶ºÐ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿Ê¿ÌîÈþ±§¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¡¼¥ÉÁª¼ê¤È¤·¤Æ½éÀï¤Î£´²óÀï¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥Î¥¸¥Þ£Ô¥ê¡¼¥°¤Î¿ÀÆàÀî¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î²¬ÅÄ¶×ºÚ¡Ê½½Ï»¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ë¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È£´¡½£²¤ÇÇ´¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£¾¡Íø¤Î½Ö´Ö¤Ï¡¢µÒÀÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¿¶¤ê¸þ¤¯¤È°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤Î¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£
¡¡£²£µºÐ¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Ï£Ô¥ê¡¼¥°¤ÇÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËèÆü°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¸·¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê²¬ÅÄ°Ê³°¤Ï¡Ë¡ÈÊ¿ÌîÈþ±§¡É¤È¤¤¤¦¥¼¥Ã¥±¥ó¤Ç£²ÅÀ¤°¤é¤¤¼è¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä²¬ÅÄÁª¼ê¤ÏËèÆü¥µ¡¼¥Ö¤â°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¿¤Ó¤ë¥µ¡¼¥Ö¤â¡ÊÂÐ±þ¤µ¤ì¤¿¡Ë¡£µ¤»ý¤Á¤ÇºÇ¸å¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÎä¤ä´À¤ò¤Ì¤°¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£´¤ÎÂîµåÂæ¤¬ÊÂ¤ÖÆÈÆÃ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ê¤Î¤¬¡¢Á´ÆüËÜ¤À¡££²£±Ç¯Åìµþ¡¢£²£´Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØÃÄÂÎ¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ï²¿ÅÙ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³«ËëÁ°¤Ï¶ËÅÙ¤Î¶ÛÄ¥¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿Ä¥À®»á¤ËÏ¢Íí¤·¡Ö¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤ï¡×¤È¤³¤Ü¤¹¤È¡Ö¤â¤¦¤¹¤°¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤Ç¯Îð¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡¡¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡££´·î¤Ç£²£¶ºÐ¡£¼þ°Ï¤ò¸«¤ë¤È¡¢Æ±³ØÇ¯¤ÏÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤ª¤ê¡¢¤Ï¤Ã¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÀÜÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È£²¡½£²¤ÎÂè£µ¥²¡¼¥à¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Æ¥ß¥¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿Ê¿Ìî¤Ï¡¢²æ¤ËÊÖ¤Ã¤¿¡£Ä¥¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë£²²ó¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë²¿¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤È¤ë¤ó¤ä¡©¡¡¤ÈÅÓÃæ¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¼«¤é¤ò¸ÝÉñ¡£¤¹¤ë¤È°ìµ¤¤ËÂÎ¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤½¤³¤«¤éÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥«¥¦¥ó¥È£°¡½£²¤«¤éµÕÅ¾¤·¤Æ¤³¤Î¥²¡¼¥à¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£Âè£¶¥²¡¼¥à¤âÀÜÀï¤Ç¼è¤Ã¤Æ¡¢£µ²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡£±£·Ç¯Âç²ñ·è¾¡¤Ç£³Ï¢ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÐÀî²Â½ã¤òÇË¤Ã¤ÆÆ±¼ïÌÜ¤ÎÂç²ñ»Ë¾åºÇÇ¯¾¯£±£¶ºÐ¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£²÷µó¤«¤é£¹Ç¯¡££²ÅÙÌÜ¤ÎÄºÅÀ¤Ø¤Î»×¤¤¤òÈë¤á¤ëÃæ¤À¤¬¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¤ÏÇ¯¡¹¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÅö»þ¤ÏËÜÅö¤ËÀÐÀî¤µ¤ó¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âº£¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢¤É¤ÎÁª¼ê¤âÍ¥¾¡¸õÊä¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¡£¤â¤Á¤í¤ó¡ÊÍ¥¾¡¡Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤ÏÄ¶µé¡Ê¥ê¡¼¥°¡Ë¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¡££µ²óÀï¤ÏÌÌÅÄºÓÌ¦¡Ê°¦ÃÎ¹©Âç¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£Ç´¤ê¶¯¤¯Àï¤¤È´¤¯¡£