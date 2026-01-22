◆フィギュアスケート ◇四大陸選手権 第１日（２２日、中国・北京）

女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、ミラノ・コルティナ五輪（２月６日）代表の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、７３・８３点で１位。同じく代表の千葉百音（木下グループ）が６８・０７点の３位。青木祐奈（ＭＦアカデミー）が７１・４１点で２位となり、日本勢が上位を独占した。

１７歳で初の五輪に挑む中井は、冒頭のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）で着氷をこらえると、３回転ルッツ―トウループの連続ジャンプを着氷。最後の３回転ループも降り、笑顔で演技を終えた。シニアデビューの今季は、昨年１２月のＧＰファイナルで２位。今大会で優勝すれば、主要国際大会初Ｖとなる。

最終滑走で臨んだ千葉は、冒頭の３回転フリップ―トウループの連続ジャンプを鮮やかに決めると、続くダブルアクセル（２回転半ジャンプ）も着氷したが、最後の３回転ルッツで転倒。演技後は視線を落とした。青木は冒頭の３回転ルッツ―３回転ループから３本のジャンプ全てを降り、初めて７０点を超える自己ベストを更新。笑顔で２３日のフリーに進んだ。