「東京オートサロン2026」で販売された開催記念トミカ3種が1月23日10時よりタカラトミーモールにて販売開始
【東京オートサロン2026 トヨタ GR スープラ】 【東京オートサロン2026 日産 スカイライン GT-R （BNR32）】 【東京オートサロン2026 ランボルギーニ レヴエルト】 1月23日10時より販売開始 価格：各880円
タカラトミーは、ミニカー「東京オートサロン2026 トヨタ GR スープラ」、「東京オートサロン2026 日産 スカイライン GT-R （BNR32）」、「東京オートサロン2026 ランボルギーニ レヴエルト」を通販サイト「タカラトミーモール」にて1月23日10時より販売を開始する。価格は各880円。
本商品は1月9日に開催されたイベント「東京オートサロン2026」にて販売された開催記念トミカ。それぞれ開催を記念したデザインとなっており、「東京オートサロン2026」のロゴがプリントされている。
東京オートサロン2026 トヨタ GR スープラ
東京オートサロン2026 日産 スカイライン GT-R （BNR32）
東京オートサロン2026 ランボルギーニ レヴエルト
