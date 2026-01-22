【東京オートサロン2026 トヨタ GR スープラ】 【東京オートサロン2026 日産 スカイライン GT-R （BNR32）】 【東京オートサロン2026 ランボルギーニ レヴエルト】 1月23日10時より販売開始 価格：各880円

タカラトミーは、ミニカー「東京オートサロン2026 トヨタ GR スープラ」、「東京オートサロン2026 日産 スカイライン GT-R （BNR32）」、「東京オートサロン2026 ランボルギーニ レヴエルト」を通販サイト「タカラトミーモール」にて1月23日10時より販売を開始する。価格は各880円。

本商品は1月9日に開催されたイベント「東京オートサロン2026」にて販売された開催記念トミカ。それぞれ開催を記念したデザインとなっており、「東京オートサロン2026」のロゴがプリントされている。

東京オートサロン2026 トヨタ GR スープラ

1月23日10時より販売開始

価格：880円

東京オートサロン2026 日産 スカイライン GT-R （BNR32）

1月23日10時より販売開始

価格：880円

東京オートサロン2026 ランボルギーニ レヴエルト

1月23日10時より販売開始

価格：880円

(C) ＴＯＭＹ