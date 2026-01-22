◆テニス ▽全豪オープンテニス第５日（２２日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）

【メルボルン（オーストラリア）２２日＝吉松忠弘】世界ランキング８８位の内島萌夏（安藤証券）がストレートで敗退した。同２１位で第２１シードのエリーズ・メルテンス（ベルギー）相手に、３−６、１−６の１時間１６分で敗れた。

敗退にも、内島には、どこかほっとした表情が浮かんでいた。昨年５月のマドリード・オープンで世界３位を破るなど、自身初のトップ５０入り。しかし、左ひざを痛め、そこから１０連敗し、どん底に落ちた。「言わなかったが、モチベーションを探すのが難しかった」。

世界ランキングが上がったことで、一時は、大坂なおみを抜いて、日本のエースの座に就いた。しかし、けがの影響で、突然勝てなくなった。「多くの人やサポートしていただいた方に、その期待に応えられていない感じのプレッシャーもあった」。

昨年末のオフに、初めて３週間もテニスから離れた。「友達と旅行に行ったり、車の免許を取りに行ったり、両親とも過ごした」。気持ちをリフレッシュし、今年を迎えた。この日の試合は「相手（の戦略）にはまってしまった。もっと攻撃的に行きたかった」と反省はある。しかし、「テニス以外のもやもやがなくなって、楽しむことができてきた」と、前を見据えていた。