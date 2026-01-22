日本列島を覆う寒波。22日朝の静岡県内も、前日に引き続き身が縮むほどの寒さに。



22日の静岡県内の最低気温は、静岡市井川で氷点下6.6℃。御殿場市で氷点下4.7℃。川根本町で氷点下4.4℃となるなど、県内10の観測地点で0℃を下回りました。



22日朝7時すぎに情報カメラで撮影した御殿場市内。住宅の屋根には雪が積もっていました。そして、山頂の最低気温は氷点下30℃以下という富士山は、しっかりと雪の厚化粧。そんな富士山のそばにある、この小学校を訪れてみると…。





（記者）「こちら小山町にある小学校ですが、ご覧ください。グラウンドは一面真っ白です」目の前に広がるのは、手ですくえるほどの雪が積もった真っ白なグラウンド。そこには、子どもたちが登校する前の朝早い時間から、何やら作業を行う先生たちの姿が。一体、何をしていたのかというと…。（小山町立 須走小学校 田代 義人 教頭）「塩化カルシウムをまいて…溶けた水が凍らないように。それで、子どもたちが安全に登校できるようにしていた」こうした先生たちの準備のおかげで、安全に登校してきた子どもたちは…。寒さなんて、へっちゃら！？銀世界を元気に走り回り…。雪でボールを作ると…。雪合戦が始まりました。さすが、元気な子どもたち。風邪をひかないように、暖かくして安全に過ごしてくださいね。雪景色が広がっていたのは県西部でも…。（記者）「浜松市天竜区の水窪町。現在は気温マイナス4℃ということで、いてつくような寒さです。一面屋根には雪が積もっています」一面、白い雪に覆われて…。雪道の上を歩いてみるとサクサクという音が。さらに…。（記者）「こちら3センチほど雪が積もっていますが、実際に 触ってみると、まだ降ったばかり のためかかなり柔らかい」そして、なかには雪かきの対応に追われる市の職員の姿もありました。（雪かきをする市の職員）「びっくりですね。きのうの夕方くらいまでは、そんな雪が降る雰囲気が全くなかったので。一応、少し心配はしていたが、朝起きたら真っ白だったので」さらに道路の脇には1メートルを超えるツララができるなど、あたり周辺は冬らしい自然の風景に包まれていました。太陽が顔をのぞかせた午前7時前。（記者）「こちら伊東市の一碧湖です。めったに凍ることがない湖ですが、昨夜からの冷え込みで氷が張りました」伊豆の東海岸に面する伊東市でも、22日朝は厳しい寒さになりました。”伊豆の瞳”と呼ばれる一碧湖では湖の表面が凍りつき、氷の間を縫って寒そうに泳ぐ水鳥の姿が。凛とした空気の中散歩をする人に話を聞いてみると…。（散歩をする人）「ここまで凍ることはない。一碧湖は、ここのところ寒いカモもだいぶ飛んできている」（散歩をする人）「久々のマイナス（気温）で顔が凍りそう。1月の頭くらいにこのぐらいの（寒さ）があって、今回が2度目くらいでキンキンに冷えている。顔の神経がない感じ」”伊豆の瞳”は、この時季だからこそ見られる、静けさをまとった美しい景色を見せていました。前日の曇り空から一転青空が広がった静岡市葵区でも、こんな景色が。（記者）「午前7時半すぎの静岡市葵区です。素肌が出ている部分が痛いと感じるほど寒いです。足元の植物にも霜がおりています」下草には霜がおり、池のなかには寒さに耐えているのか、背筋をピンと伸ばして、じっとするサギの姿が。さらに池では、カモが寒さをしのぐためか身を寄せ合いながら仲良く泳ぐ姿が見られました。冷たい風が吹く中ゾロゾロと畑にやってきた子どもたち。畑にできているのは…大きなブロッコリーです。実は、これ、菊川市の小笠北小学校の2年生が地元の生産法人と協力し2025年9月に種をまき、育てた苗を植えたもので、愛情たっぷりに育てあげたブロッコリーを自分たちの手で収穫しました。大きいものだと、重さが2キロはあるといいます。（児童）「とれない」（教員）「とれないか…がんばれ力持ち」（児童）「わー抜けた 重い」子どもたちは、力いっぱい一生懸命引き抜いていました。なかには、半袖半ズボンの児童もいますが、外での作業はやはり寒い。時折冷たい風が吹くと…。（児童）「上着着た方が良かった」（児童）「寒い寒い」（児童）Q.寒くない？「寒い。足がめっちゃ寒い」冬に収穫されるブロッコリーは、寒さに耐えるために糖分が蓄えられて甘みが増すということで、生産者は、ゆでて甘みとホクホクした食感を味わってほしいと話していました。