2月8日投開票の衆議院選挙で各党が公約に掲げている「食料品の消費税減税」について、1月22日、静岡市の難波市長が、「財源が明らかになっていない減税は反対」と見解を示しました。



1月27日公示、2月8日投開票で行われる衆議院選挙。



自民党が「2年間限定で食料品の消費税ゼロ」、立憲民主党と公明党が結成した「中道改革連合」が「恒久的に食料品の消費税ゼロ」を公約に掲げるなど、“消費税の減税”に対する各党のスタンスが注目されています。





こうしたなか、22日の定例会見で「減税についての考え」を問われた静岡市の難波市長は…。（静岡市 難波市長）「具体的にどの政党とは申し上げませんが、私は消費税の減税には賛成しておりません。正確に言うと財源が明らかにされていない消費税減税は適切ではないと思います。消費税は福祉に回っている部分が非常に多いわけで、消費税減税によって効果は出ますが、財源が不足することによって、どこに影響が出るのかが非常に大事」「代替財源が無い形で減税を進めるべきではない」と自身の考えを示し、「中長期的な目線で政策に取り組んでほしい」と要望しました。（静岡市 難波市長）「今、日本がこういう状況に置かれているのは、中長期的なしっかりとした取り組みが行われてこなかった。中長期的に日本社会に明るい未来があるような政策を打ち出していただければ…」一方、清水区のサッカースタジアムの整備を巡り、“新スタジアム新設”か“現スタジアムの改修”かの判断については、現在“最終協議中”としたうえで、「2月10日ごろまでに結論を出す」と話しました。（静岡市 難波市長）「今、最終協議中なのは、どの場所をどれぐらいの面積でいくらで購入するかがポイントなので、それを最終協議中ということになります」市は、現在、スタジアムを新設する場合の候補地の土地購入について所有者の「エネオス」と協議を行っていて、複数の関係者によると「新スタジアム建設」を有力案として調整が進められているということです。