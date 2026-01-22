１６日、「瑞獣迎春−上海灯彩」をテーマにした特別展で展示されている「白竜馬灯」。（上海＝新華社記者／陳愛平）

【新華社上海1月22日】中国上海市松江区泗芤（しけい）古鎮でこのほど、「瑞獣迎春（吉祥の霊獣と春を迎える）−上海灯彩」をテーマにした特別展が開幕した。多様な作品数十点が展示され、国家級無形文化遺産の代表的項目である飾りちょうちん「灯彩（上海灯彩）」の魅力を伝えている。

灯彩の代表的伝承者、何偉福（か・いふく）さんは、立体的な動物の灯彩が上海灯彩芸術の真髄だと説明した。

展示作品「白竜馬灯」は、何さんが午（うま）年に合わせて制作した新作で、搓（もむ）・扎（縛る）・剪（切る）・鉄（金具取り付け）・裱（紙を張る）・糊（接着する）・描（描く）・画（着色する）などの工程に1カ月以上を費やし完成させたという。

１６日、タンチョウや梅、蘭、竹、菊などをかたどり「四季吉祥（四季めでたく）」を象徴する灯彩。（上海＝新華社記者／陳愛平）

特別展を見た後、観光客は古鎮に出て、新春市や無形文化遺産体験館の散策、上海らしい文化クリエーティブ商品の購入、レーザーショーの鑑賞など、生活の息づく上海流の新年を味わえる。

上海市文化・観光局無形文化遺産処の陳平（ちん・ぺい）処長によると、今年泗芤古鎮では灯彩の点灯に続き、上海新春無形文化遺産シリーズイベントが数百件行われる。人々は新春特別展の見学、商業エリアでの灯会鑑賞、無形文化遺産料理の試食、新春文化活動への参加、無形文化遺産の技術体験などを通じて、無形文化遺産の魅力を体感できるという。（記者/陳愛平）

１６日、クジャクやボタンの花などをかたどり「花開富貴（花が咲けば福が来る）」を象徴する灯彩。（上海＝新華社記者／陳愛平）

１６日、オシドリやハスの花などをかたどり「和美幸福（和やかな幸福）」を象徴する灯彩。（上海＝新華社記者／陳愛平）

１６日、上海市松江区泗芤古鎮で開催されたレーザーショー。（上海＝新華社記者／陳愛平）