3¡¦24¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥È¥ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡ß4»î¹ç¡¡¿¹³îµ®¡¢ÆàÎÉ°æÍã¡¢Ìî¾åæÆ¤é²¦¼Ô¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Âç¶¶¥¸¥à¤Ï22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¡¢3·î24Æü¤ËÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖLemino¡¡BOXING¡¡PHOENIX¡¡BATTLE¡¡152¡×¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤òÈ¯É½¡£ÆüËÜ²¦¼Ô¤È»ØÌ¾Ä©Àï¼Ô¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡ÊCC¡Ë¡×4»î¹ç¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆüËÜ¥ß¥Ë¥Þ¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á10²óÀï¤Ç¤ÏÆ±µé²¦¼Ô¤Î¿¹³îµ®¡ÊÂç¶¶¡¢18Àï14¾¡3KO4ÇÔ¡Ë¤¬ÆüËÜÆ±µé1°Ì¡¦²¬ÅÄ¿¿¸×¡ÊJB¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢17Àï10¾¡4KO6ÇÔ1Ê¬¤±¡Ë¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤ë¡£¿¹¤ÏºòÇ¯10·î¤ÎÆ±µé²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ç¾®ÎÓ¹ë¸Ê¡Ê¿¿Àµ¡Ë¤Ë3¡½0È½Äê¾¡¤Á¡£4ÅÙÌÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÄ©Àï¤ÇÃ¥¼è¤·¤¿²¦ºÂ¤Î½éËÉ±ÒÀï¤È¤Ê¤ê¡Ö¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤Ç¤â¾¡¤Ä¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤³¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½àÈ÷ÃÊ³¬¤«¤é»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£2ÅÙÌÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÄ©Àï¤È¤Ê¤ë²¬ÅÄ¤Ï¡Ö3·î24Æü¤Ï¾¡¤Á¤Þ¤¹¡£°Ê¾å¤Ç¤¹¡×¤ÈÃ»¤¤¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¡¦ÆàÎÉ°æÍã¡ÊRK³÷ÅÄ¡Ë¤ÏÆ±Ìç¤ÎÆüËÜ¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦Ìî¾åæÆ¤È¤È¤â¤ËËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤à¡£¡ÖÃ¯¤¬¸«¤Æ¤â¡ÊÆàÎÉ°æ¤¬¡Ë¾¡¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¾¡¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Ìî¾å¤â¡ÖKO¤Ç¾¡¤Ã¤Æ1»î¹çÌÜ¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£ÆüËÜ¡õWBO¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡ÊAP¡Ë¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé²¦¼Ô¥»¥à¥¸¥å¡¦¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡ÊÃæÆü¡Ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë±ºÅè¾Ç·¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤Ï¡Ö2´§¤¬·ü¤«¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¤¿¤É¤ê¤Ä¤±¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ã¤Æ¥¸¥à¤Ë¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Áµ¢¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶½¹Ô¤Ç¤Ï22Ç¯À¤³¦¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¤ò´Þ¤à¥¢¥Þ7´§¤ÇÆüËÜ¥Ð¥ó¥¿¥àµé6°Ì¤Îºä°æÍ¥ÂÀ¡Ê20¡Ë¤Î¥×¥í7ÀïÌÜ¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢6´§¤ÇºòÇ¯12·î¤Ë¥×¥íÅ¾¸þ¤·¤¿ÊÒ²¬ÍëÅÍ¡Ê19¡á¤È¤â¤ËÂç¶¶¡Ë¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤ë¡£ÅöÆü¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡¡¢¦¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È:ÆüËÜ¥ß¥Ë¥Þ¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á10²óÀï¡½Æ±µé²¦¼Ô¡¦¿¹³îµ®¡ÊÂç¶¶¡¢18Àï14¾¡3KO4ÇÔ¡ËVSÆ±µé1°Ì¡¦²¬ÅÄ¡¡¿¿¸×¡ÊJB¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢17Àï10¾¡4KO6ÇÔ1Ê¬¤±¡Ë
¡¡¢¦¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë:¥Ð¥ó¥¿¥àµé8²óÀï¡½ºä°æÍ¥ÂÀ¡ÊÂç¶¶¡¢6Àï6¾¡6KO¡ËVS¥¦¥§¥¹¥ê¡¼¡¦¥«¥¬¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢9Àï7¾¡3KO2ÇÔ¡Ë
¡¡¢¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé6²óÀï¡½ÊÒ²¬ÍëÅÍ¡ÊÂç¶¶¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡ËVSÂç¶¶ÇÈ·î¡Ê¾ÅÆîÎ¶·ý¡¢16Àï10¾¡7KO5ÇÔ1Ê¬¤±¡Ë
¡¡¢¦ÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á10²óÀï¡½Æ±µé²¦¼Ô¡¦ÆàÎÉ°æÍã¡ÊRK³÷ÅÄ¡¢19Àï17¾¡12KO2ÇÔ¡ËVSÆ±µé1°Ì¡¦º½ÀîÎ´Í´¡Ê²Æì¥ï¡¼¥ë¥É¥ê¥ó¥°¡¢6Àï5¾¡4KO1Ê¬¤±¡Ë
¡¡¢¦ÆüËÜ¡õWBO¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡ÊAP¡Ë¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á10²óÀï¡½WBO¡ÝAP¡õÆüËÜÆ±µé²¦¼Ô¥»¥à¥¸¥å¡¦¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡ÊÃæÆü¡¢10Àï9¾¡5KO1ÇÔ¡ËVSWBO¡ÝAPÆ±µé15°Ì¡¢ÆüËÜÆ±µé1°Ì¡¦±ºÅè¾Ç·¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡¢7Àï6¾¡2KO1Ê¬¤±¡Ë
¡¡¢¦ÆüËÜ¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á10²óÀï¡½Æ±µé²¦¼Ô¡¦Ìî¾åæÆ¡ÊRK³÷ÅÄ¡¢7Àï7¾¡4KO¡ËVSÆüËÜÆ±µé1°Ì¡¦Àõ³¤¾¡ÂÀ¡ÊMR¡¢27Àï14¾¡7KO13ÇÔ¡Ë