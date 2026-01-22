Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×À©ºîÅý³ç¡Ö´ñÀ×Åª¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Í¼Æü¤¬¡×°µÅÝÅª»ëÄ°¿ô¤Î¡È¿À²ó¡É¤Ë¥Ë¥ä¥ê
NHKÂçºåÊüÁ÷¶É¤Î¶ÉÄ¹ÄêÎã²ñ¸«¤¬22Æü¡¢Âçºå»Ô¤ÎÆ±¶É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¡È¿À²ó¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Æ±¶É¤ÎÊ¿¾¢»Ò¡Ê¤·¤ç¤¦¤³¡Ë¶ÉÄ¹¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î26ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè65²ó¤Ç¡¢üâÀÐ¤¢¤«¤ê±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥È¥¤È¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦±é¤¸¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤¬Åçº¬¡¦¼µÆ»¸Ð¤ÎÍ¼Æü¤òÇØ·Ê¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡È¿À²ó¡É¤ÈÀ¤´Ö¤Ç¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Ç¯¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
ÈÖÁÈ¤ÎÀ©ºîÅý³ç¤òÌ³¤á¤ë¶¶ÄÞÔ¢¿Ã»á¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÆâ¤Ë2¿Í¤Î´Ø·¸À¤ò¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤¢¤Î²ó¤Ïµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤¿½µ¤Ç¤¹¤·¡¢Êª¸ì¤Î¥ä¥Þ¾ì¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢µÓËÜ¤âºî¤Ã¤¿¤·¡¢»£±Æ¤Ë¤âÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¾¾¹¾¤Ã¤ÆÅ·µ¤¤¬°¤¤Æü¤âÂ¿¤¯¡¢¤¤¤¤²è¤¬»£¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ÎÆü¤Ï´ñÀ×Åª¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Í¼Æü¤¬½Ð¤¿¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÔ½¸¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤Þ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ±¾ìÌÌ¤Î»£±ÆÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Æ±²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢NHK ONE¤Ç¤Î»ëÄ°¿ô¤âÂ¾¤Î²ó¤ËÈæ¤Ù¤Æ°µÅÝÅª¤Ê¿ô»ú¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÇ¯ÌÀ¤±¤Ë¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤»ëÄ°¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¸Â¤ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢»£±Æ¤ÏÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î2¿Í¤È¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤Ã¤¿´Ø·¸¤Î2¿Í¤ÎºÇ½ªÈ×¤Î¼Çµï¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤ÊÂÎÎÏ¤â¸Â³¦¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤êÈ´¤±¤è¤¦¤È»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£